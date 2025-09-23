Czy poranna filiżanka kawy na czczo to zdrowy rytuał, czy ryzyko dla żołądka? Temat budzi dużo emocji, bo odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wpływ kofeiny na organizm zależy przede wszystkim od indywidualnej wrażliwości przewodu pokarmowego i stanu zdrowia. Co o piciu kawy na czczo mówią badania naukowe?

U wielu osób kawa na czczo nasila zgagę i objawy refluksu, ale badania nie potwierdzają tego jednoznacznie. Nie ma również jednoznacznych dowodów, że sama kawa zwiększa ryzyko wrzodów żołądka, jak głosi popularny mit.

Zaobserwowano natomiast, że w długim terminie regularne picie kawy wiąże się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2, choć krótkotrwale kofeina może pogarszać tolerancję glukozy.

Wrażliwość organizmu ma ogromne znaczenie

Kawa to nie tylko kofeina, ale mieszanka wielu związków bioaktywnych. Jednym z najczęściej omawianych efektów jest pobudzenie wydzielania kwasu żołądkowego. Może to sprzyjać zgadze, jednak rezultaty oddziaływania kawy są bardzo zróżnicowane. Trudno tu mówić o regule.

Kofeina oddziałuje na dolny zwieracz przełyku, czyli mięsień zapobiegający cofaniu się treści żołądkowej. U niektórych osób powoduje jego rozluźnienie, co może powodować refluks. Z drugiej strony, kawa ma też korzystne działania metaboliczne i antyoksydacyjne.



Problemem jest więc nie tyle sam "poranny napój bogów", ile wrażliwość organizmu na jego składniki.

Refluks i zgaga po kawie

Wyniki badań nie są jednoznaczne. Część pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD) zgłasza nasilenie przykrych objawów po kawie (pieczenie, bóle zamostkowe).



Wyniki meta-analizy przeprowadzonej przez J Kim, S-W Oh, S-K Myung, H Kwon, C Lee, J M Yun i H K Lee opublikowane na łamach "Diseases of the Esophagus" nie potwierdziły istotnej statystycznie korelacji między spożyciem kawy a GERD.

Z kolei badania opublikowane na łamach "Acta Biomedica" wskazują, że kawa może pogarszać objawy refluksu u osób już chorujących, szczególnie przy spożyciu powyżej czterech filiżanek dziennie.

Choroba wrzodowa powodowana przez kawę

Mit, że kawa powoduje wrzody żołądka, został obalony. Nie wykazano jak dotąd związku między jej spożyciem a ryzykiem wrzodów żołądka czy dwunastnicy.

Krótkoterminowo kofeina może pogarszać wrażliwość na insulinę i zwiększać poziom glukozy po posiłku.

Obserwacje naukowców opublikowane w artykule "The effect of coffee consumption on insulin sensitivity and other biological risk factors for type 2 diabetes: a randomized placebo-controlled trial" pokazują odwrotny efekt działania kofeiny. Osoby pijące regularnie trzy-cztery filiżanki kawy dziennie mają niższe ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Wyjaśnia się to m.in. działaniem antyoksydantów zawartych w kawie.

