Dodatek dla byłych strażaków. Świadczenie jest waloryzowane

Wybrani emeryci mogą co miesiąc liczyć na dodatkowe świadczenie ratownicze. Po marcowej waloryzacji w 2025 roku jego kwota wynosi obecnie 273 zł brutto. Środki trafiają na konto do 15. dnia każdego miesiąca. Warto upewnić się, jakie są warunki otrzymania tych dodatkowych pieniędzy i jak prawidłowo złożyć wniosek.

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat zostało ustanowione ustawą z 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 poz. 2490). W pierwotnym brzmieniu aktu prawnego ustawodawca przewidział stałą kwotę 200 zł, jednak podlega ona corocznej waloryzacji, podobnie jak świadczenia emerytalno-rentowe. Od 1 marca 2025 roku wynosi ono 273 zł brutto.

Komu przysługuje dodatek?

Świadczenie przysługuje byłym strażakom ochotnikom (OSP), którzy spełniają warunki określone w ustawie. Pierwszym z nich jest czynne uczestnictwo w akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet.

Czynny udział oznacza uczestnictwo w akcjach nie rzadziej niż raz w roku. Jak podkreśla jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), do naliczenia okresu czynnego uczestnictwa nie jest konieczne zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.



Drugim warunkiem jest osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego, który wynosi dla mężczyzn 65 lat, a dla kobiet 60 lat. Jak informuje MSWiA, świadczenie dodatkowe przekazywane jest zainteresowanemu na jego wniosek, a nie z urzędu. Niezłożenie dokumentu wyklucza możliwość przekazania środków.

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia dodatkowego?

Dodatkowe świadczenie emerytowany strażak może otrzymać na wniosek złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należał emerytowany strażak w okresie służby.



Dokument nie może zostać sporządzony dowolnie. Jego wzór jest ściśle określony przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz.U. 2022 poz. 316). Stanowi załącznik do tego aktu prawnego.

Jak informuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie przejściowym do 31 grudnia 2021 roku niezbędne do otrzymania dodatku było również złożenie oświadczenia trzech świadków. Po 1 stycznia 2022 roku wystarczająca jest dokumentacja prowadzona przez PSP. Za tę ewidencję odpowiada właściwy komendant powiatowy (miejski) PSP. Zawiera ona datę działań, numer i miejsce działań oraz imienny wykaz ich uczestników.

Za przyznawanie i wypłatę świadczeń odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z art. 18 ustawy, kwota przekazywana jest do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

