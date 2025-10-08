Skarbówka potwierdza. Spore pieniądze do odzyskania przez seniorów

Biznes
Skarbówka potwierdza. Spore pieniądze do odzyskania przez seniorów
iStock

Seniorzy, którzy otrzymali odprawę emerytalną lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogą odzyskać nadpłacony PIT. Warunkiem jest to, aby w dniu wypłaty nie pobierali jeszcze emerytury. Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza, że w takich przypadkach można skorzystać z tzw. ulgi dla seniorów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na określonych warunkach zwolnione z opodatkowania są przychody osób, które mimo nabycia prawa do emerytury jeszcze jej nie pobierają, a pozostają nadal aktywne zawodowo. Dotyczy to m.in. przychodów:

  • ze stosunku służbowego,
  • ze stosunku pracy,
  • z pracy nakładczej,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umowy zlecenia,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ograniczenia i zakres stosowania

Zwolnienie nie obejmuje każdego przychodu, a jedynie te, które mieszczą się w zakresie określonym ustawą i spełniają warunek niepobierania emerytury w dniu ich otrzymania.

 

W interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2025 roku, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że przychody uzyskane po wypłacie pierwszej emerytury nie mogą korzystać z ulgi. Taka możliwość pojawia się przy wypłacie ekwiwalentu za urlop czy odprawy przed pierwszą wypłatą świadczenia.

 

ZOBACZ: Waloryzacja a inflacja. Cała prawda o podwyżkach emerytur

 

Co więcej, zgodnie z broszurą informacyjną do zeznania PIT, opracowaną przez Ministerstwo Finansów, wysokość przychodów objętych ulgą wynosi 85 528 zł rocznie. Jeżeli suma ta przekracza podany limit, tylko część będzie zwolniona z podatku.

Kto może skorzystać z ulgi dla seniorów?

Ulga dla seniorów jest adresowana do osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, wynoszący dla kobiety 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jednak sam wiek nie jest wystarczającym kryterium. Ważne jest też czy podatnik pobiera emeryturę. Jeśli tak, to, zgodnie z wykładnią KIS, nie ma prawa do zwolnienia z podatku dla tej wypłaty.

 

ZOBACZ: Najlepszy moment przejścia na emeryturę. ZUS wypłaci o wiele więcej

 

Decydujący jest moment, w którym świadczenie (odprawa, ekwiwalent) zostało wypłacone lub pozostawione do dyspozycji podatnika. Jeśli w tym dniu nie otrzymywał emerytury, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

 

Co więcej, aby przychód mógł być zwolniony z podatku, musi podlegać ubezpieczeniom społecznym (tj. być objętym składkami ZUS). Dotyczy to przychodów ze stosunku pracy czy określonych form umów zlecenia, w zależności od okoliczności.

Niedopatrzenie kadrowo-płacowe. Jak odzyskać nadpłacony podatek?

Zdarza się, że pracodawcy pobierają podatek również wtedy, gdy powinni uwzględnić przysługującą ulgę. W takiej sytuacji senior może odzyskać nadpłaconą kwotę, na przykład poprzez korektę rocznego zeznania PIT.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIZNESPITSENIORZYSKARBÓWKAULGA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 