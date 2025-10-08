Skarbówka potwierdza. Spore pieniądze do odzyskania przez seniorów

Seniorzy, którzy otrzymali odprawę emerytalną lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogą odzyskać nadpłacony PIT. Warunkiem jest to, aby w dniu wypłaty nie pobierali jeszcze emerytury. Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza, że w takich przypadkach można skorzystać z tzw. ulgi dla seniorów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na określonych warunkach zwolnione z opodatkowania są przychody osób, które mimo nabycia prawa do emerytury jeszcze jej nie pobierają, a pozostają nadal aktywne zawodowo. Dotyczy to m.in. przychodów:

ze stosunku służbowego,

ze stosunku pracy,

z pracy nakładczej,

ze spółdzielczego stosunku pracy,

z umowy zlecenia,

z zasiłku macierzyńskiego,

z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ograniczenia i zakres stosowania

Zwolnienie nie obejmuje każdego przychodu, a jedynie te, które mieszczą się w zakresie określonym ustawą i spełniają warunek niepobierania emerytury w dniu ich otrzymania.

W interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2025 roku, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że przychody uzyskane po wypłacie pierwszej emerytury nie mogą korzystać z ulgi. Taka możliwość pojawia się przy wypłacie ekwiwalentu za urlop czy odprawy przed pierwszą wypłatą świadczenia.

Co więcej, zgodnie z broszurą informacyjną do zeznania PIT, opracowaną przez Ministerstwo Finansów, wysokość przychodów objętych ulgą wynosi 85 528 zł rocznie. Jeżeli suma ta przekracza podany limit, tylko część będzie zwolniona z podatku.

Kto może skorzystać z ulgi dla seniorów?

Ulga dla seniorów jest adresowana do osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, wynoszący dla kobiety 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jednak sam wiek nie jest wystarczającym kryterium. Ważne jest też czy podatnik pobiera emeryturę. Jeśli tak, to, zgodnie z wykładnią KIS, nie ma prawa do zwolnienia z podatku dla tej wypłaty.

Decydujący jest moment, w którym świadczenie (odprawa, ekwiwalent) zostało wypłacone lub pozostawione do dyspozycji podatnika. Jeśli w tym dniu nie otrzymywał emerytury, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Co więcej, aby przychód mógł być zwolniony z podatku, musi podlegać ubezpieczeniom społecznym (tj. być objętym składkami ZUS). Dotyczy to przychodów ze stosunku pracy czy określonych form umów zlecenia, w zależności od okoliczności.

Niedopatrzenie kadrowo-płacowe. Jak odzyskać nadpłacony podatek?

Zdarza się, że pracodawcy pobierają podatek również wtedy, gdy powinni uwzględnić przysługującą ulgę. W takiej sytuacji senior może odzyskać nadpłaconą kwotę, na przykład poprzez korektę rocznego zeznania PIT.

red. / polsatnews.pl