Wyjazd do sanatorium z bliską osobą? Tak, ale są warunki

Leczenie uzdrowiskowe to nie urlop, lecz jedno z narzędzi służących leczeniu chorób przewlekłych. Pacjenci, którzy otrzymują skierowanie do sanatorium w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, mają możliwość wyjechania w towarzystwie bliskiej osoby. Wspólny wyjazd jest możliwy jednak po spełnieniu formalnych warunków.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez NFZ, celem leczenia uzdrowiskowego jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Ma na celu poprawę stanu zdrowia oraz przywrócenie sprawności pacjenta. Nie jest to więc forma wypoczynku czy turystyki, ale świadczenie medyczne, które odbywa się na podstawie skierowania od lekarza.

Kto decyduje o wyborze sanatorium

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, może wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Dokument ten trafia do właściwego oddziału NFZ, gdzie jest oceniany przez specjalistę z zakresu balneoklimatologii lub rehabilitacji medycznej. Jak podkreśla NFZ, o kwalifikacji pacjenta i przydziale miejsca decydują względy medyczne, a nie preferencje wypoczynkowe.

Zgodnie z komunikatem m.in. Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, pacjent nie może samodzielnie wybrać konkretnego uzdrowiska ani miejscowości, w której chce się leczyć. Przydział odbywa się na podstawie profilu leczenia, wskazań medycznych i dostępności miejsc.

Decyzję o skierowaniu do konkretnego ośrodka uzdrowiskowego podejmuje oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który uwzględnia zarówno ocenę medyczną, jak i aktualną bazę sanatoriów realizujących świadczenia w danym profilu leczenia.

Czy można pojechać do sanatorium z bliską osobą?

Choć przepisy nie przewidują formalnej procedury kierowania do sanatorium par znajomych czy partnerów życiowych, to wspólny pobyt dwóch osób jest możliwy, jeśli spełnione zostaną określone warunki.

Oddziały wojewódzkie NFZ mogą pozytywnie rozpatrzyć wniosek o połączenie skierowań, jeśli uznają to za uzasadnione. Warunki zwiększające szanse na pozytywną decyzję to:

skierowania wystawione w tym samym czasie

zgodny profil leczenia, np. choroby reumatologiczne, układu oddechowego czy krążenia

argumenty medyczne lub psychospołeczne, np. wzajemne wsparcie w czasie leczenia

Warto zaznaczyć, że nawet przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nie ma gwarancji wspólnego zakwaterowania. Decyzja o przydziale pokoju należy do ośrodka uzdrowiskowego i zależy od dostępności miejsc.

Co zrobić, żeby zwiększyć szanse na wspólny wyjazd?

Obie osoby, zainteresowane wspólnym wyjazdem, powinny poprosić o wystawienie skierowań na leczenie uzdrowiskowe w tym samym czasie. Lekarz może dodać uzasadnienie dotyczące preferowanego województwa, jeśli istnieją ku temu przesłanki zdrowotne.

Po otrzymaniu skierowań obie osoby mogą napisać pismo do swojego oddziału NFZ z prośbą o wspólny pobyt w sanatorium. W przypadku pozytywnej decyzji dokumenty trafiają do tego samego ośrodka, pod warunkiem dostępności miejsc.

