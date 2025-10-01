Od 30 września w życie weszły nowe zasady dotyczące dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy. Według znowelizowanych przepisów nie będą oni mogli korzystać m.in. z refundacji leków i leczenia stomatologicznego. Nie dotyczy to jednak osób poniżej 18. roku życia.

Nowe przepisy dotyczące świadczeń zdrowotnych Ukraińców przebywających w Polsce dotyczą osób, które nie są ubezpieczeni w naszym kraju, ale korzystają z usług medycznych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tzw. specustawy.

Ich pobyt w Polsce jest uznawany za legalny i mają oni prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany w opiece zdrowotnej dla Ukraińców. Wprowadzono ograniczenia

Od wtorku osoby powyżej 18. roku życia, które objęte są specustawą, nie mogą już korzystać z darmowego leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, programów zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej.

Ukraińcy utracili także prawo do refundowanego leczenia stomatologicznego, dostęp do programów lekowych, ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Nie mogą już liczyć na świadczenia polegające na przeszczepianiu lub zastosowaniu u ludzi komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok.

Wśród ograniczeń znaleźć można także zabiegi endoprotezoplastyki i usunięcia zaćmy. Nie przysługuje im refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę, zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślił, że w przypadku kontynuacji dotychczasowego leczenia, w tym osób, które ukończyły 18. rok życia, świadczenia będą nadal udzielane.

Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że planowane ograniczenia spowodują od października do marca oszczędności w kwocie niespełna 30 mln zł.

