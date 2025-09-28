Seniorzy nie powinni pomijać wizyty u tego lekarza. A powinien być pierwszym wyborem

W Polsce osoby starsze najczęściej zgłaszają się do lekarza rodzinnego albo do specjalistów od konkretnych chorób. Niewielu z nich trafia jednak do geriatry, mimo że to właśnie on jest lekarzem najbardziej kompetentnym w opiece nad seniorami. Geriatra patrzy na pacjenta całościowo - uwzględnia schorzenia przewlekłe, przyjmowane leki, sprawność ruchową, pamięć i samodzielność.

Geriatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem problemów zdrowotnych osób starszych. Nie istnieje sztywna granica wieku, od której należy udać się do tego specjalisty. W praktyce najczęściej są to pacjenci po 60. roku życia. Natomiast Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 roku o szczególnej opiece geriatrycznej szczególną opieką obejmuje seniorów po 75 roku życia.

Najwięcej korzyści z wizyty odnoszą osoby:

z wielochorobowością

przyjmujące liczne leki

po hospitalizacjach

z zaburzeniami pamięci, demencją czy chorobą Parkinsona

mające problemy z równowagą

z zaburzeniami odżywiania

Kiedy warto skorzystać z pomocy geriatry?

Konsultacja geriatryczna jest potrzebna nie tylko w bardzo podeszłym wieku. Powinna być rozważona, gdy senior często upada, skarży się na zawroty głowy, ma kłopoty z pamięcią, doświadcza nagłego osłabienia lub utraty wagi.

Wizyta wskazana jest także w przypadku trudności z kontrolowaniem chorób przewlekłych, przyjmowania wielu leków czy problemów w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności.

Geriatra, inaczej niż lekarze leczący pojedyncze schorzenia, ocenia cały stan zdrowia, a także sytuację społeczną pacjenta i wsparcie, jakim dysponuje w domu.

Jakich błędów w utrzymaniu zdrowia pozwala uniknąć geriatra?

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń u seniorów jest polipragmazja, czyli przyjmowanie wielu leków jednocześnie. Szacuje się, że dotyczy ona nawet połowy osób starszych. Łączenie kilku terapii zwiększa ryzyko działań niepożądanych i niebezpiecznych interakcji między substancjami aktywnymi.

Geriatra analizuje wszystkie stosowane preparaty, często zalecając rezygnację z części z nich, by zmniejszyć obciążenie organizmu. Podobnie jest z suplementami diety i lekami bez recepty - niektóre z nich mogą osłabiać działanie leków lub je nasilać. Samodzielne sięganie po preparaty z apteki bez konsultacji lekarskiej w tej grupie wiekowej bywa ryzykowne.

Drugim błędem, którego można uniknąć dzięki wizycie u geriatry, jest rozproszone leczenie. Seniorzy często odwiedzają kilku specjalistów, z których każdy skupia się na jednym problemie zdrowotnym. Brakuje wtedy koordynacji, a zalecenia bywają sprzeczne. Geriatra łączy te wątki w spójną całość, dostosowując terapię do możliwości i potrzeb pacjenta.

Nie mniej ważne są aspekty pozamedyczne. Ocena geriatryczna obejmuje sprawność ruchową, odżywienie, kondycję psychiczną i funkcjonowanie społeczne.

Dlaczego geriatra powinien być pierwszym wyborem?

Holistyczne podejście sprawia, że geriatra nie tylko leczy, lecz koordynuje opiekę, współpracując z fizjoterapeutami, dietetykami, psychologami czy pracownikami socjalnymi. Taka opieka poprawia rokowania, zmniejsza ryzyko nieplanowanych hospitalizacji i pozwala seniorom dłużej zachować samodzielność. Co istotne, opieka geriatryczna jest także tańsza, ponieważ redukuje liczbę powikłań i skraca pobyty w szpitalu.

red. / polsatnews.pl