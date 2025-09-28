Czy wojsko może powołać seniora w wieku 50, 60, a nawet 70 lat? Przepisy mówią wprost

W obliczu napięć na arenie geopolitycznej coraz częściej pada pytanie: kto w Polsce faktycznie może zostać powołany do służby wojskowej? Niektórzy zastanawiają się, czy w razie kryzysu do wojska trafią także starsze osoby. Choć w mediach pojawiają się różne opinie, przepisy są dość precyzyjne.

Najważniejszym kryterium jest wiek i stan zdrowia. Zasady te określa Ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 roku, która wprowadza jasne ramy wiekowe dla obowiązku służby.

Wiek i granice obowiązku służby wojskowej

Zgodnie z art. 5 Ustawy o obronie Ojczyzny, obowiązkowi pełnienia służby wojskowej podlegają obywatele polscy od 18. roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat. To podstawowa zasada, która wyklucza powoływanie do armii większości osób starszych. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek dla osób, które mają stopień podoficerski lub oficerski - w ich przypadku górna granica wieku to 63 lata.

Ogromną rolę odgrywa też stan zdrowia. Nawet osoba mieszcząca się w dopuszczalnym wieku może być uznana za trwale niezdolną do służby na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej. W takiej sytuacji powołanie nie jest możliwe, niezależnie od potrzeb wojska.

Jak wygląda sytuacja w przypadku rezerwy?

W przypadku rezerwy obowiązują podobne zasady dotyczące wieku i zdrowia. W praktyce oznacza to, że byli żołnierze mogą być wzywani na ćwiczenia, by utrzymać swoje umiejętności. Rezerwiści w stopniu szeregowca mogą być powołani do 55. roku życia, natomiast podoficerowie i oficerowie - do 63. roku życia.

To podejście ma zapewnić, że osoby z doświadczeniem i wiedzą wojskową mogą być dostępne dłużej. Jednak także tutaj również barierą jest zdrowie. Każdorazowo przed powołaniem ocenia się zdolność do służby.

Czy 70-latek może trafić do regularnej armii?

Na to pytanie prawo daje jednoznaczną odpowiedź: nie. Wiek 60 i 63 lata są absolutnym maksimum i nie przewiduje się obowiązkowego powołania osób starszych. Nawet w razie powszechnej mobilizacji, obywatele powyżej tego wieku są chronieni przez przepisy. Wyjątkiem mogą być jedynie sytuacje, w których ktoś sam zgłosi się do służby w ramach form ochotniczych, np. poprzez Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Warto podkreślić, że ustawa przewiduje także dodatkowe wyłączenia dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub mają orzeczoną trwałą niezdolność do pracy. W praktyce więc seniorzy w wieku 70 lat są całkowicie zwolnieni z obowiązku wojskowego.

