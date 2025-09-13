Polskie F-35 coraz bliżej. Wojsko chwali się sukcesem

"Pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na myśliwcu F-35 Lightning II w Ebbing Air National Guard Base" - przekazał Sztab Generalny WP za pośrednictwem serwisu X. Jak poinformował gen. Wiesław Kukuła, w najbliższych dniach do tego grona dołączy drugi pilot polskich Sił Powietrznych.

Wiadomość opublikowano na profilu Sztabu Generalnego WP w serwisie X.

"Pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na myśliwcu F-35 Lightning II w Ebbing Air National Guard Base. To kolejny krok w budowaniu potencjału obronnego Polski i wzmacnianiu współpracy z naszymi amerykańskimi sojusznikami. Gratulacje dla pilota i całego zespołu szkoleniowego" - czytamy.

Wpis udostępnił na swoim profilu szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła. "W najbliższych dniach to szkolenie ukończy kolejny pilot instruktor Sił Powietrznych" - dodał.

Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego. Polska zamówiła 32 sztuki F-35 w styczniu 2020 roku wraz z systemem wsparcia i szkolenia za ok. 4,6 mld dol. Dostawy mają potrwać od 2026 do 2030 r.

Szkolenie polskich pilotów na F-35. Generał zdradził szczegóły

O szczegółach szkolenia rozmawiał z Michałem Stelą na antenie Polsat News gen. Ireneusz Nowak, Inspektor Sił Powietrznych. Zdradził, że polscy piloci trenowali pod bacznym okiem bardzo doświadczonej amerykańskiej kadry, która ma na swoim koncie misje na samolotach F-15, F-22 oraz F-35. Wyjaśnił, że szkolenie obejmuje ćwiczenia na symulatorach, a w drugiej części jest to latanie.

Generał powiedział również wówczas, że pierwsze polskie F-35 trafią do bazy w Łasku pod Łodzią. Druga eskadra zamelduje się w bazie w Świdninie.

Myśliwiec F-35 zaprojektowano do walki powietrznej, atakowania celów naziemnych i zadań rozpoznawczych, z założeniem, że będzie mógł działać na terytorium przeciwnika dzięki wysokiej świadomości sytuacyjnej i obniżonej wykrywalności, którą zapewniają kształt płatowca i powłoki pochłaniające promieniowanie radarowe.

Z tego powodu samoloty nie otrzymają tradycyjnych biało-czerwonych szachownic, oznaczenia zostaną wykonane w technologii obniżonej widzialności z użyciem powłok o różnych odcieniach szarości, wykorzystywanych do pokrycia samolotu.