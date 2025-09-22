W sklepach pojawił się owoc idealny dla seniorów. Spowalnia starzenie

Ciekawostki
W sklepach pojawił się owoc idealny dla seniorów. Spowalnia starzenie
iStock
Ukryty skarb natury. Ten niewielki owoc to klucz do witalności seniora

Sezonowe owoce to prawdziwa skarbnica zdrowia, która wzbogaca codzienną dietę i wspiera odporność. Szczególnie osoby starsze mogą skorzystać na ich regularnym spożywaniu. To prosty sposób na lepsze serce, sprawniejsze trawienie i dobrą kondycję całego organizmu.

Na co dzień najczęściej sięgamy po jabłko, gruszkę czy winogrono, jednak na sklepowych półkach pojawił się mniej znany, a wyjątkowo wartościowy owoc: minikiwi. Ta niewielka, zielona kulka kryje w sobie mnóstwo cennych składników odżywczych i może stać się prawdziwym sprzymierzeńcem seniora w walce o zdrowie i witalność.

Naturalna bomba witaminowa w małym owocu

Minikiwi, nazywane również aktinidią, przypomina miniaturowe kiwi, ale nie ma charakterystycznej, włochatej skórki. Można je jeść w całości. Zawiera imponującą ilość witaminy C (ok. 52,6 mg na 100 g), która wzmacnia odporność i działa antyoksydacyjnie, neutralizując wolne rodniki i spowalniając procesy starzenia.

 

ZOBACZ: Idealna kawa dla seniorów. Wzmacnia pracę serca

 

Obecność witaminy E dodatkowo wspiera kondycję skóry i układu krążenia, a luteina korzystnie wpływa na wzrok, co ma szczególne znaczenie w późniejszych latach życia. Minikiwi są także źródłem błonnika, dzięki czemu poprawiają pracę jelit i wspierają metabolizm

Wsparcie dla serca, kości i układu nerwowego

Regularne sięganie po minikiwi przynosi szereg korzyści, a już zwłaszcza osobom starszym. Zawarty w nim potas (ok. 268 mg na 100 g) pomaga regulować ciśnienie krwi i chroni przed powikłaniami nadciśnienia. Magnez (10-23 mg na 100 g) wspiera układ nerwowy i łagodzi skutki stresu, natomiast wapń oraz fosfor wzmacniają kości.

 

Ten egzotyczny owoc ma niski indeks glikemiczny (IG ok. 50), dlatego może być spożywany przez osoby z insulinoopornością czy cukrzycą typu 2. Przeciwutleniacze zawarte w aktinidii poprawiają mikrokrążenie i sprzyjają regeneracji organizmu. W efekcie minikiwi kompleksowo wspiera serce, przewód pokarmowy, kości i układ nerwowy.

Jak włączyć minikiwi do codziennej diety?

Minikiwi to idealna przekąska. Można je jeść bezpośrednio, bez konieczności obierania. Dobrze komponuje się z owsianką, jogurtem, sałatką owocową czy koktajlem. Pasuje również do deserów, a nawet dań wytrawnych. Lekko słodko-kwaśny smak przełamuje cięższe potrawy i dodaje im świeżości.

 

ZOBACZ: Te cztery soki mogą wspierać zdrowie seniora. Skutki picia mogą zaskoczyć

 

Sezon na minikiwi trwa krótko, najczęściej od września do października, dlatego warto wykorzystać go w pełni. Regularne spożywanie tego owocu to prosty sposób, aby wzmocnić odporność, poprawić samopoczucie i spowolnić procesy starzenia. A to wszystko jest zamknięte w niewielkiej, soczystej kulce pełnej naturalnej energii.

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CIEKAWOSTKIEMERYCIOWOCESENIORZYSKLEPWITAMINYZDROWIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 