Te cztery soki mogą wspierać zdrowie seniora. Skutki picia mogą zaskoczyć

W świecie pełnym suplementów i sztucznych dodatków, wielu seniorów sięga po to, co naturalne. I słusznie! Domowe soki roślinne i kiszonki mogą realnie wspierać zdrowie: od serca, przez odporność, aż po trawienie. Należy jednak pamiętać o wszystkich za i przeciw.

Przekonanie, że produkty naturalne są korzystne dla zdrowia, zyskało w ostatnich latach dużą popularność. Coraz więcej osób decyduje się na domowe soki warzywne i napoje fermentowane jako wsparcie dla organizmu. Do codziennego jadłospisu włączane są między innymi sok z buraka, pomidorów, kiszonej kapusty czy woda z ogórków kiszonych.

Sok pomidorowy. Tarcza dla serca i ciśnienia

Sok pomidorowy to jedno z lepszych naturalnych źródeł likopenu - przeciwutleniacza, który może wspierać pracę serca i chronić naczynia krwionośne. Zawiera także potas, który pomaga regulować ciśnienie krwi oraz wspiera prawidłowy rytm serca. Dodatkowo dostarcza witamin C, A, E, K i z grupy B, dzięki czemu może wzmacniać odporność i wspierać funkcjonowanie organizmu na wielu poziomach.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Japonii osoby, które piły codziennie niesolony sok pomidorowy przez 12 miesięcy, odnotowały spadek ciśnienia i poprawę poziomu cholesterolu LDL.

Sok z buraka. Naturalne wsparcie dla krążenia i odporności

Buraki to warzywa bogate w witaminy (C, A, E, z grupy B, w tym kwas foliowy) oraz minerały, takie jak żelazo, magnez, potas i cynk. W soku buraczanym obecne są również betalainy, czyli przeciwutleniacze, które wspierają organizm w walce ze stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym.

Jedną z jego największych zalet jest obecność azotanów. W organizmie przekształcają się one w tlenek azotu, który może rozszerzać naczynia krwionośne.

Badanie przeprowadzone przez Nutritional Interventions Laboratory w Baker Heart & Diabetes Institute w Melbourne wykazało, że sok z buraka może obniżać ciśnienie skurczowe, zwłaszcza u mężczyzn. U uczestników, którzy pili sok jako część codziennej diety, już po 6 godzinach od spożycia zaobserwowano wyraźny spadek ciśnienia o 4-5 mmHg.

Moc kiszonek. Probiotyczna tarcza dla jelit i odporności

Woda po ogórkach kiszonych i sok z kapusty kiszonej to dwa naturalne napoje, które warto docenić za ich fermentacyjne bogactwo. Oba są doskonałym źródłem probiotyków, wspierających zdrową mikroflorę jelitową, co ma ogromne znaczenie dla odporności, trawienia i nastroju. Zawierają też witaminy A, C, K oraz minerały takie jak wapń, fosfor i magnez.

Woda z ogórków może też wspomóc gospodarkę elektrolitową po wysiłku fizycznym, dzięki zawartości sodu i potasu. Z kolei sok z kiszonej kapusty dostarcza naturalnej witaminy C i enzymów trawiennych, które wspierają przyswajanie składników odżywczych. To napoje świetnie wpisują się w codzienną dietę seniora.

Czy każdy może pić te soki? Nie zawsze

Choć naturalne soki mają wiele zalet, nie dla każdego będą dobrym wyborem. U osób z nadciśnieniem, problemami z sercem lub nerkami warto zachować ostrożność, szczególnie przy napojach z kiszonek, które mogą zawierać dużo soli.

Wspomniany sok z buraka może obniżać ciśnienie, ale nie zawsze jest korzystne przy niektórych lekach czy schorzeniach. Zawiera też szczawiany, które w większych ilościach mogą sprzyjać powstawaniu kamieni nerkowych.

W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z lekarzem, zanim włączy się tego typu soki do codziennej diety.

