Za granicą to warzywo cieszy się ogromną popularnością. Doskonale wspomaga pamięć

Od wieków w różnych kulturach to, co pojawia się na stole, miało znaczenie nie tylko kulinarne, ale i symboliczne. W wielu krajach docenia się produkty, które obok smaku niosą ze sobą korzyści zdrowotne, takie jak poprawa samopoczucia i wzmocnienie organizmu.

Takie składniki znane są dziś pod nazwą "superfoods" i choć często kojarzą się z egzotycznymi owocami czy nasionami, coraz częściej pojawiają się również w polskich sklepach, zwłaszcza w punktach z żywnością orientalną.

Skarb kuchni azjatyckiej i symbol zdrowia, czyli korzeń lotosu

Korzeń lotosu to egzotyczny składnik coraz częściej wykorzystywany w kuchniach na całym świecie. Jadalne kłącze świętego lotosu (Nelumbo nucifera) od wieków cenione jest w krajach Azji. Nie tylko ze względu na smak i wartości odżywcze, ale także bogatą symbolikę.

W kulturze chińskiej jest uważany za znak czystości i długowieczności, a w Japonii często podaje się go podczas świątecznych posiłków, ponieważ otwory w jego wnętrzu mają symbolizować przejrzystą przyszłość. W Indiach natomiast lotos od wieków związany jest z duchowością i równowagą, co dodatkowo wzmacnia jego znaczenie w codziennej diecie.

A jak wygląda? Pod cienką skórką kryją się długie, segmentowane "rurki" z symetrycznymi kanałami powietrznymi. Dzięki nim plasterki mają charakterystyczny, ażurowy wygląd. W kuchni chińskiej trafia do dań typu stir-fry i zup, w Japonii bywa marynowany (renkon), a w Indiach suszony i dodawany do curry. W Polsce najłatwiej znaleźć go w sklepach z azjatycką żywnością oraz w sprzedaży internetowej.

Naturalne wsparcie dla serca, pamięci i odporności

Korzeń lotosu nie jest cudownym lekiem, jednak regularnie spożywany może wspierać zdrowie na różne sposoby:

zawiera błonnik (ok. 5 g na 100 g produktu), który wpływa na pracę jelit i ogólną odporność organizmu

dzięki obecności potasu wspiera prawidłowe ciśnienie krwi i pracę serca

dodatkowo można w nim znaleźć przeciwutleniacze i witaminę C (ok. 44 mg w 100 g), które pomagają chronić komórki przed starzeniem

To także warzywo lekkie, a jednocześnie sycące, co ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała, ważnej dla serca i układu krążenia. Warto jednak pamiętać, że osoby z chorobami nerek lub alergią na rośliny wodne powinny ostrożnie wprowadzać go do swojej diety, a najlepiej po konsultacji z lekarzem.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie korzenia lotosu i jak go przygotować?

Świeży korzeń lotosu powinien być jędrny, bez plam, a po przekrojeniu musi być jasny w środku. Na świeżo korzeń jest chrupki, po krótkiej obróbce pozostaje sprężysty, przypomina połączenie młodej rzodkiewki i ziemniaka.

Aby nie ściemniał po obraniu, war-to zanurzyć plasterki w wodzie z kilkoma kroplami soku z cytryny lub odrobiną octu ryżowego, przechowywany w lodówce wytrzymuje kilka dni, szczególnie gdy jest zawinięty w wilgotny papier.

