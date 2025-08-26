Grzyby od wieków towarzyszą człowiekowi zarówno w kuchni, jak i w medycynie. Choć na co dzień goszczą w wielu kuchniach jako niedrogi składnik, to są też takie odmiany, które uznawane są za ekskluzywne rarytasy przyrody. Ich ceny sięgają tysięcy, a nawet setek tysięcy złotych za kilogram.

Powód? Rzadkość występowania, niezwykłe właściwości zdrowotne i unikatowy smak, który doceniają najwybitniejsi kucharze świata. Co ciekawe, dwa z najdroższych grzybów można spotkać także w polskich lasach.

Yartsa Gunbu. Himalajski skarb

Najdroższy grzyb świata, znany jako Yartsa Gunbu, występuje w Tybecie i Himalajach. To połączenia grzyba z gąsienicą, które od wieków stosowane jest w medycynie chińskiej i tybetańskiej. Ceni się go za właściwości wzmacniające organizm i poprawiające potencję, przez co nazywany jest "himalajską viagrą". Cena? Nawet 260 tys. zł za kilogram.

Jego zbiór jest niezwykle trudny - występuje na wysokości ponad 3 tys. metrów, a to czyni go jeszcze bardziej elitarnym wśród darów natury.

Trufla biała. Kulinarne złoto Włoch

Biała trufla z Piemontu to symbol luksusu w kuchni. Jej intensywny aromat i smak sprawiają, że trafia tylko na stoły najlepszych restauracji świata. Na aukcjach ceny wyjątkowych okazów osiągają nawet 33 tys. zł za kilogram.

Trufle rosną pod ziemią, w symbiozie z korzeniami drzew, a do ich poszukiwań używa się specjalnie szkolonych psów (Lagotto romagnolo). To jeden z powodów, dla których uchodzą za towar niemal niedostępny. Ich zbiór jest możliwy tylko w określonych miesiącach roku, a przechowywanie wymaga wyjątkowych warunków, co jeszcze bardziej podnosi ich wartość.

Matsutake. Rarytas z Japonii i... Polski?

Matsutake, czyli gąska sosnowa, od wieków uważany jest w Japonii za symbol szczęścia i dobrobytu. Grzyb ten rośnie głównie w lasach sosnowych i jest niezwykle trudny do znalezienia. W Japonii suszone matsutake mogą kosztować blisko 16 tys. zł za kilogram.

Grzyb ten źle znosi zanieczyszczenie środowiska, dlatego jego liczebność z roku na rok maleje, a ceny rosną.

Najczęściej kojarzony jest z Azją, ale w Polsce również udało się go odnaleźć. W Polsce pierwszy raz gąskę sosnową odnotowano w 1921 roku. Po kilkunastu latach, w 2021 roku ponownie odkryto ją w Gdańsku, a następnie w gminie Zawoja (woj. małopolskie).

Smardze. Znane w Polsce

Smardze to jedne z najbardziej charakterystycznych grzybów, rozpoznawalne dzięki kapeluszowi o pofałdowanej, komorowatej powierzchni. W Polsce występują rzadko i tylko w wybranych siedliskach. Przez wiele lat były objęte ścisłą ochroną (od 1983 do 2014 r. ich zbiór był zakazany). Od 16 października 2014 r. podlegają jedynie ochronie częściowej.

Na rynku spotyka się je najczęściej w formie uprawianej lub importowanej. Suszone smardze mogą kosztować nawet 2 tys. zł za kilogram, a świeże około 450 zł/kg. Cenione są za delikatny, orzechowy smak. W przeszłości uchodziły za grzyby królewskie, podawane na dworach Europy, a dziś znajdują zastosowanie przede wszystkim w kuchni francuskiej.

