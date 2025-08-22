Gdzie na grzyby w sierpniu? Sprawdzone miejsca w Polsce

Choć grzybobranie zwykle kojarzy się z wczesną jesienią, w tym roku sezon zaskoczył wcześniej i już teraz, można wrócić z lasu z koszykiem pełnym cenionych gatunków. Na smakoszy czekają podgrzybki, kurki czy borowiki. Gdzie najlepiej obecnie ich szukać?

Zbieranie grzybów w sierpniu jest dobrym pomysłem, bo w tym okresie temperatury dniem i nocą są odpowiednio wysokie, a gleby po opadach wilgotne. Tworzy to świetne warunki do rozwoju poszczególnych gatunków.

Grzyby w sierpniu. Jakie gatunki można znaleźć?

Wakacyjny czas to okres, gdy w lasach szczególnie łatwo trafić na kurki. Te aromatyczne grzyby rosną przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, często ukryte wśród mchu. Coraz częściej pojawia się też podgrzybek brunatny, chociaż na największy wysyp trzeba jeszcze poczekać, najczęściej spotkać go można pod sosnami i świerkami.

Za pewniaka sierpniowych zbiorów uchodzi koźlarz babka, który masowo wyrasta pod brzozami. Pod koniec miesiąca zaczynają z kolei pojawiać się rydze, przede wszystkim w lasach iglastych.

W tym czasie trafiają się również pierwsze borowiki szlachetne, szczególnie po deszczach, pod sosną, świerkiem, bukiem czy dębem. Smakosze cenią też czubajkę kanię, którą znaleźć można na polanach, łąkach i na skrajach lasów. Do listy sierpniowych gatunków warto dopisać także opieńki czy gołąbki wyborne.

Najlepsze regiony na grzybobranie

Gdzie wypatrywać tych wszystkich specjałów? Oto czołowe miejsca w kraju pod tym względem:

Kaszuby oraz Bory Tucholskie, cenione przez amatorów podgrzybków czy maślaków dobrze zalesione tereny z piaszczystymi glebami

Warmia i Mazury, w szczególności obfitująca w borowiki Puszcza Piska oraz Lasy Łańskie

pełna borów Ziemia Lubuska

Wielkopolska, zwłaszcza obszar Puszczy Noteckiej

w Małopolsce najlepiej szukać w Puszczy Niepołomickiej oraz okolicach Myślenic

Puszcza Świętokrzyska

Lasy Janowskie i Roztocze w woj. lubelskim

Uwaga: grzybobranie nie jest dozwolone w rezerwatach i parkach narodowych oraz terenach z zakazem wstępu np. należących do wojska.

Bezpieczne zbieranie grzybów

Wyprawa do lasu może być wspaniałą przygodą, ale też niebezpiecznym doświadczeniem. Nie wszystkie gatunki są jadalne, a smaczne i trujące okazy mogą być bardzo do siebie podobne. Z tego powodu należy do koszyka wrzucać tylko te, co do których ma się całkowitą pewność, że nie zaszkodzą. Przyda się do tego korzystanie z atlasu.

Ponadto, z uwagi na wchłanianie przez grzyby szkodliwych substancji z otoczenia, lepiej nie szukać ich w pobliżu ruchliwych dróg czy zakładów przemysłowych. Zebrane przysmaki przechowywać trzeba w przepuszczających powietrze koszykach lub opakowaniach.

Grzybów nie powinno się jeść na surowo i podawać małym dzieciom. Jeżeli po posiłku stwierdza się bóle brzucha, biegunkę, wysoką temperaturę czy nudności, trzeba jak najszybciej wywołać wymioty i udać się do lekarza lub skontaktować z numerem 112.

red. / polsatnews.pl