Najgorsze owoce dla zdrowia. Wystarczy kilka porcji, aby zaszkodzić sercu

Latem wiele osób sięga po owoce w puszce, traktując je jako smaczny dodatek do deserów czy sałatek. Jednak specjaliści ostrzegają, że taki wybór może być szkodliwy dla zdrowia. Choć owoce same w sobie są źródłem witamin, te w puszkach często pływają w gęstym syropie pełnym cukru i konserwantów. Już kilka porcji w tygodniu może negatywnie wpłynąć na serce, wątrobę i metabolizm.

Zbyt duża ilość cukrów prostych prowadzi do skoków glukozy we krwi, a syrop glukozowo-fruktozowy, obecny w wielu produktach, sprzyja rozwojowi insulinooporności. American Heart Association (AHA) od lat ostrzega, że regularne spożywanie nadmiaru dodanego cukru zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz stłuszczenia wątroby.

Dlaczego owoce w puszce są groźne?

W przeciwieństwie do świeżych owoców te w puszkach tracą część witamin i błonnika podczas obróbki termicznej. Największym problemem jest jednak zalewa, która często zawiera nawet 20 g cukru w jednej porcji, co odpowiada około czterem łyżeczkom.

Spożywanie takich produktów regularnie może przyczynić się do rozwoju nadwagi, cukrzycy typu 2, a także zwiększyć poziom trójglicerydów we krwi. Badania opublikowane w "Journal of the American College of Cardiology" potwierdzają, że dieta bogata w cukry dodane znacząco podnosi ryzyko zawału serca, nawet u osób bez wcześniejszych problemów zdrowotnych.

Wpływ na serce i wątrobę

Nadmiar fruktozy z syropu glukozowo-fruktozowego jest przetwarzany w wątrobie, gdzie łatwo przekształca się w tłuszcz. Może to prowadzić do stłuszczenia wątroby niealkoholowego typu (NAFLD), które staje się coraz częstszą diagnozą wśród osób młodych.

Z kolei wysoki poziom cukru we krwi sprzyja procesom zapalnym i uszkadza naczynia krwionośne, co w dłuższej perspektywie zwiększa ryzyko miażdżycy. Eksperci z Harvard T.H. Chan School of Public Health podkreślają, że redukcja dodanego cukru do mniej niż 10 proc. dziennego zapotrzebowania energetycznego to jeden z najważniejszych kroków w profilaktyce chorób serca.

Zdrowsze alternatywy na wyciągnięcie ręki

Jeśli jednak ktoś chce cieszyć się smakiem owoców poza sezonem, lepiej wybierać mrożone produkty. Dobrym rozwiązaniem jest także samodzielne przygotowanie przetworów, np. kompotów z minimalnym dodatkiem miodu.

Ważne jest również czytanie etykiet i unikanie produktów, w których syrop cukrowy znajduje się na pierwszych pozycjach listy składników. Dzięki takim praktykom można z łatwością zachować smak owoców, jednocześnie dbając o zdrowie serca i wątroby.

red. / polsatnews.pl