Wystarczy poświęcić 15 minut na dojazd z centrum Gdańska, by znaleźć się w innej rzeczywistości. Wyspa Sobieszewska potrafi zachwycić każdego. Od 1994 roku ma status wyspy ekologicznej, który gwarantuje zachowanie przyrody w jej naturalnym stanie. Dobra lokalizacja i zdrowy mikroklimat sprawiają, iż jest to idealnie miejsce nie tylko na dłuższy wypad, ale też na szybkie podładowanie akumulatorów.

Znana również pod nazwą Gdańsk Sobieszewo, Wyspa Sobieszewska jest nadmorską dzielnicą Gdańska. Stanowi jedną z trzech wysp polskiego wybrzeża Bałtyku. Co czyni ją tak wyjątkową? Jakie atrakcje warto zwiedzić?

Ptasi Raj w Górkach Wschodnich i inne atrakcje

Przez rezerwat biegnie oznakowana ścieżka dydaktyczna z dwoma wieżami obserwacyjnymi, prowadzi na dziewiczą i niezaludnioną plażę. Ptasi Raj słynie z malowniczego widoku na ujście Wisły Śmiałej do morza i oczywiście przelotów ogromnej liczb ptaków, które później odpoczywają na taflach dwóch jezior przybrzeżnych. Warto rzucić okiem na Mierzeję Messyńską, wąski fragment lądu, który oddziela morze od jeziora Ptasi Raj.

W rezerwacie można też przespacerować się zabytkową kamienną groblą, która została zbudowana w 1887 roku. Wał ma aż 1,5 km długości. Grobla powstała w celu regulacji drugiego ujścia Wisły do morza, nazwanego później Wisłą Śmiałą. Widok na połączenie Wisły i Bałtyku jest absolutnie niepowtarzalny. Wejście na budowlę jest ograniczone do jej początkowego odcinka, niemniej jednak jest to jedna z tych rzeczy, które po prostu trzeba zobaczyć.

ZOBACZ: Warszawa z nową kładką. "Długo wyczekiwane udogodnienie"

Drugim rezerwatem jest Mewia Łacha. To miejsce, które zyskuje coraz większą popularność wśród odwiedzających za sprawą fok, które potrafią całymi dziesiątkami wylegiwać się na pasie przybrzeżnym. Bezpieczne i spokojne miejsce powstało dzięki antropopresji zatrzymanej na granicy lasu oraz wydm.

Ornitolodzy w ciągu ostatnich kilku lat objęli czynną ochroną kolonie lęgowe rybitwy czubatej. Ludzie przestali się tam pojawiać, a ssaki poczuły powiew spokoju. Jest to jedyne miejsce w Polsce, w którym foki mogą poczuć się naprawdę bezpiecznie.

Co jeszcze warto zobaczyć na Wyspie Sobieszewskiej?

Niesamowicie pokrzywione drzewa w niewielkim fragmencie lasu od lat ciekawią dendrologów, ponieważ wyglądają tak, jakby celowo ktoś je ukształtował w czasie wzrostu. Teorie na ten temat są różne, najciekawszą opracowała strona internetowa wyspa.pl.

ZOBACZ: Najgroźniejsze wulkany świata. Yellowstone ma silną konkurencję

W czasie wojny na tym terenie znajdowała się jednostka marynarki wojennej III Rzeszy oraz bateria dział przybrzeżnych. Po wojnie obszar przejęło Wojsko Polskie, które przywiozło potężne radary przeciwlotnicze generujące w kierunku północnym silne pole elektromagnetyczne.

Warto też wiedzieć, że od kwietnia do połowy października można przepłynąć promem odcinek z Wyspy Sobieszewskiej do Mierzei Wiślanej. W okolicy jest również zabytkowa śluza, most zwodzony oraz Izba Pamięci Wincentego Pola.

red. / polsatnews.pl