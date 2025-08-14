Warszawa z nową kładką. "Długo wyczekiwane udogodnienie"

Piesi oraz rowerzyści mogą korzystać ze świeżo otwartej kładki w Porcie Czerniakowski. "To długo wyczekiwane udogodnienie" - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy trakt spina nabrzeża ulic Czerniakowskiej i Zaruskiego, zapewnia także przejście nad kanałem portowym.

"Od dziś mieszkańcy mogą już korzystać z nowej przeprawy w Porcie Czerniakowskim. To długo wyczekiwane udogodnienie, które zmienia ten teren nie do poznania. Rekonstrukcja dawnego mostku to krok w stronę lepszego miasta, dostępnego i przyjaznego pieszym oraz rowerzystom" - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Długość kładki to 60 metrów, a szerokość 8,2 metra. Zastąpiła ona most drewniany zamknięty w 2008 r.

Port Czerniakowski. Kładka dostosowana do wszystkich, nawet... nurogęsi

Przeprawa umożliwiła również bezpośrednie połączenie ścieżek rowerowych z mostu Łazienkowskiego z trasami na ulicach Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Konstrukcja jest dostępna dla wszystkich - pieszych, rowerzystów, jest także dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

🌉 Od dzisiejszego południa spacerowicze i rowerzyści mogą korzystać z nowoczesnej przeprawy w głównym porcie stolicy.



🚤 Most będzie służył wszystkim mieszkańcom korzystającym z bogatej oferty sportowej i rekreacyjnej Dzielnicy Wisła.#Warszawa https://t.co/PxcDl1s6Ah pic.twitter.com/g7Hd0WyoAc — Warszawa (@warszawa) August 14, 2025

Dodatkowo, podczas prac, powstała też nowa droga do basenu portowego oraz schody poprawiające dostęp do pomostu w północnej części portu. A wraz z otwarciem mostu przywrócona została organizacja ruchu na ul. Zaruskiego i bulwarze Flotylli Pińskiej.

Zagospodarowanie terenu wokół inwestycji "ucieszy" także nurogęsi. Idące z Łazienek, po przejściu ulicy, trafią zieloną, bezpieczną ścieżką prosto do wody.

Choć kładka działa od czwartku, to jej uroczyste otwarcie odbędzie się podczas Święta Wisły 6 września. "Będzie to wielkie miejskie święto nad rzeką - z defiladą, koncertami i atrakcjami dla całych rodzin" - przekazał stołeczny ratusz.

Port Czerniakowski: atrakcja turystyczna i nie tylko

Zlokalizowany na lewym brzegu na 511 km Wisły Port Czerniakowski jest głównym portem warszawskim. Wejście znajduje się przy Płycie Desantu i prowadzi kanałem portowym w kierunku południowym od nurtu rzeki Wisły przez bramę, stanowiącą zabezpieczenie powodziowe Śródmieścia. Dalej pod mostem Łazienkowskim do tzw. patelni (szeroka część kanału) zakończonej biofiltrem, przez który do basenu portowego wpadają wody kanałów Piaseczyńskiego i Głównego.

Jako port rzeczny charakteryzuje się dużymi wahaniami wody, ograniczającymi jego funkcjonowanie. Przy niskich stanach na Wiśle utrudnione jest wpływanie do i wypływanie z portu. Natomiast przy przechodzeniu wód wezbraniowych, przy stanie 500 cm na wodowskazie Warszawa Bulwary, brama portowa jest zamykana.

Wisła w Warszawie ma jedno koryto, które w dawnych czasach systematycznie zamarzało, sprowadzając na cumujące jednostki niebezpieczeństwo uszkodzenia bądź zniszczenia. Stąd wynikała konieczność zbudowania portu poza nurtem rzeki i jego główna funkcja czyli zimowisko dla statków. Basen portowy został ukształtowany na początku XX w. W Porcie w tym czasie funkcjonowała stocznia, w której remontowano i budowano statki rzeczne.

W czasach powojennych port stracił na znaczeniu. W drugiej połowie lat 60. zlikwidowana została Stocznia Czerniakowska, a basen portowy służył lokalnie jako przystań dla klubów w nim funkcjonujących. Dopiero zakończona w 2014 r. modernizacja otworzyła port na większe grono użytkowników przez stworzenie otwartej przystani dla łodzi wraz z zapleczem technicznym i sanitarnym.

Teraz w porcie odbywają się m.in zajęcia tenisowe, wioślarskie, siatkówki plażowej. Można pływać na SUP-ach, kajakach, a nawet zagrać w kajak polo. To tu zaczynają się rejsy łodziami po Wiśle. Można też skorzystać z oferty restauracji czy kawiarni.

