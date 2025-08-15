Wielu Polaków marzy o spędzeniu emerytury w cieplejszym klimacie. Należy jednak pamiętać, że decyzja o przeprowadzce na stałe do innego kraju wiąże się z wieloma wyzwaniami. Kwestie związane z uzyskaniem wizy, opieką zdrowotną, różnicami kulturowymi oraz adaptacją do nowego środowiska są istotnymi aspektami, które trzeba wziąć pod uwagę. Dokąd udają się Polacy?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2023 roku łączna liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9,3 miliona, co stanowi wzrost o 0,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Coraz częściej seniorzy decydują się na spędzenie jesieni życia w ciepłych krajach, gdzie życie toczy się w wolniejszym tempie. Jakie kraje są najchętniej wybierane lub są najlepszą opcją dla osób na emeryturze?

Emerytura poza krajem. Hiszpania to jeden z lepszych wyborów

Hiszpania od lat cieszy się dużą popularnością wśród Polaków planujących emeryturę za granicą. Kraj ten oferuje korzystny klimat oraz wysoką jakość życia. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Blacktower Financial Management Group Hiszpania jest uznawana za najlepszy kraj w Europie do przeprowadzki na emeryturę.

Według danych Instituto Nacional de Estadística na początku 2023 roku w Hiszpanii zamieszkiwało około 52 tys. Polaków, a liczba ta rośnie. Kraj zapewnia wspaniałe warunki do życia, a także oferuje szeroką ofertę kulturalną, doskonałą kuchnię i rozwiniętą infrastrukturę medyczną. Koszty życia w wielu regionach są bardziej przystępne niż w Polsce, szczególnie na południu. Malownicze wybrzeża przyciągają seniorów łagodnym klimatem, pięknymi plażami oraz dostępem do licznych atrakcji turystycznych i kulturalnych.

Portugalia. Alternatywa dla Hiszpanii

Podobnie jak Hiszpania, Portugalia oferuje łagodny klimat, piękne krajobrazy i relatywnie niskie koszty życia. Według raportu firmy International Living kraj ten jest jednym z lepszych miejsc do spędzenia jesieni życia. Przewagą nad Hiszpanią są nieco niższe ceny, szczególnie w kontekście wynajmu nieruchomości. Jak informuje Spot Blue International Property, ceny nieruchomości w Portugalii są średnio o około 30 proc. niższe.

Jednym z największych atutów Portugalii jest jej system emerytalny i opieka zdrowotna. Polscy seniorzy, którzy zdecydują się na osiedlenie się w Portugalii, mogą liczyć na bezpłatną lub tanią opiekę zdrowotną. Dostęp do usług medycznych jest szeroki, zwłaszcza w większych miastach.

Tanio i egzotycznie. Tajlandia to strzał w dziesiątkę

Wiele osób wybiera Tajlandię ze względu na znacząco niższe koszty utrzymania w porównaniu do Polski czy krajów zachodnioeuropejskich. Z danych dostępnych na platformie Numbeo.com wynika, że koszty życia w Tajlandii mogą być nawet o połowę niższe niż w Polsce, szczególnie w zakresie wynajmu mieszkania, jedzenia i transportu.

Ceny usług medycznych są również przystępne. W dużych miastach, takich jak Bangkok czy Chiang Mai, dostępne są liczne nowoczesne kliniki i szpitale oferujące usługi w cenach znacznie niższych niż w Europie.

Tajlandia to idealny wybór dla osób szukających spokoju i kontaktu z naturą. Kraj ten oferuje szeroką gamę atrakcji na świeżym powietrzu, w tym nurkowanie, wędrówki po dżungli czy wypoczynek na rajskich plażach. Dodatkowo Tajowie są znani ze swojej serdeczności i otwartości, co czyni ten kraj wyjątkowo przyjaznym miejscem dla obcokrajowców.

