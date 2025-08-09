Pogoda, kuchnia oraz uroda regionów sprawiają, że Polacy bardzo często wybierają na wakacje Europę Południową, zwłaszcza Włochy. Niedawno jedno z tamtejszych miast zwyciężyło w rankingu na najlepszy cel wakacyjnych podróży.

Znany magazyn "Travel + Leisure" ogłosił wyniki corocznego plebiscytu "World's Best Awards". Czytelnicy pisma wybierali najlepsze europejskie miasta do odwiedzenia. Pierwsze miejsce zajęła stolica czarującej Toskanii, czyli Florencja.

Florencja. Architektura, sztuka, jedzenie i atmosfera

Triumf Florencji w sytuacji, gdy na Starym Kontynencie mamy takie ośrodki jak Paryż czy Wenecja może niektórych dziwić. Niemniej jest to bez wątpienia szczególny zakątek świata.

To tu narodził się włoski renesans. Nie umknęło to uwadze głosujących, którzy cenią "Miasto Kwiatów" właśnie za dzieła mistrzów Odrodzenia, a także wyjątkową architekturę. W komentarzach podkreślano przyjazne nastawienie mieszkańców oraz świetne jedzenie.

Znalazły się również mniej oczywiste powody. Florencję wyróżniono za dobre warunki do zakupów oraz niepowtarzalną atmosferę, porównywalną do tej znanej z małych miasteczek. To dość nietypowe określenie, biorąc pod uwagę, że miasto zamieszkuje blisko milion osób.

Co warto zobaczyć w najważniejszej toskańskiej metropolii?

Wzrok przykuwa charakterystyczna kopuła nad katedrą Santa Maria del Fiore. W Galerii Uffizi podziwia się dzieła da Vinciego, Rafaela i Caravaggia, a w Galerii Akademii - słynnego "Dawida" autorstwa Michała Anioła.

Kolejne atrakcje godne uwagi to most Ponte Vecchio czy zabytkowy plac Piazza della Signoria. Wystarczy jednak zwykły spacer po historycznym centrum, wpisanym na listę UNESCO, by poczuć specyfikę tego terenu.

Florencja to dobry cel podróży dla fanów włoskiej kuchni. Bez trudu można tu znaleźć restauracje, oferujące klasyczne makarony, pizze i desery. Warto też spróbować lokalnych specjałów: steka wołowego bistecca alla fiorentina albo dziczyzny.

Obecnie nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych z Polski do Florencji. Nie oznacza to jednak, że miasto jest trudno dostępne. Tanie loty można znaleźć do Bolonii lub Pizy, również interesujących turystycznie miejsc. Ze wspomnianych miast do stolicy Toskanii można szybko i wygodnie dotrzeć pociągiem lub autobusem (czas przejazdu to ok. 1–2 godziny).

Najlepsze miejsca na city break. Ranking wskazuje faworytów

Inne docenione przez "Travel + Leisure" miasta to między innymi drugie i trzecie na podium hiszpańskie perełki: Sewilla i Grenada. Wśród ich atutów wymieniano architekturę, klimat i dziedzictwo kulturowe. Pierwszą piątkę uzupełniają Stambuł i Rzym.

Zestawienie pokazuje dominację południa Europy. W rankingu uwzględniono również takie miasta jak Lizbona, Porto, Madryt i Ateny. Niestety, na liście zabrakło polskich akcentów.

Wysoko uplasowała się natomiast lubiana przez Polaków Praga, która zajęła 11. miejsce. W uzasadnieniu podkreślono, że stolica Czech jest "pełna energii i radości". Wśród obowiązkowych punktów zwiedzania wskazano Stare Miasto, a dawną dzielnicę żydowską określono jako "fascynującą".

