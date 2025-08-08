Zodiakalni pechowcy. Tym znakom los nie ułatwia życia

Mimo starań nie wszystko zawsze idzie po ich myśli. Czasem to złe decyzje, czasem nietrafione relacje, a niekiedy po prostu zwykły pech. Astrologia wskazuje, że pewne znaki zodiaku częściej niż inne muszą mierzyć się z przeszkodami, które pojawiają się zupełnie niespodziewanie. I choć potrafią sobie radzić, ich droga rzadko bywa prosta.

Dwanaście znaków zodiaku dzieli się na cztery grupy według żywiołów:

ogień (Baran, Lew, Strzelec)

ziemia (Byk, Panna, Koziorożec)

powietrze (Bliźnięta, Waga, Wodnik)

woda (Rak, Skorpion, Ryby)

Każdy z nich niesie inne predyspozycje, potencjał i sposób radzenia sobie z wyzwaniami. Jednak to właśnie niektóre znaki, niezależnie od starań, częściej trafiają na przeszkody, które wybijają ich z rytmu i wystawiają na próbę cierpliwości.

Najwięksi pechowcy astrologii

W astrologii nic nie dzieje się przypadkiem, również to, komu życie układa się lekko, a kto raz po raz musi zaczynać od zera. Ryby, Rak, Panna i Koziorożec to znaki, którym los potrafi rzucać kłody pod nogi nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko jest już na dobrej drodze.

Ryby i Rak. Zbyt wrażliwi dla współczesnego świata

Ryby odbierają świat przez emocje, intuicję i wyobraźnię. Choć są utalentowane i kreatywne, ich wrażliwość bywa jednocześnie zaletą i przeszkodą. Ufne, delikatne i chętne do niesienia pomocy, łatwo wpadają w toksyczne relacje lub dają się wykorzystać. Astrologowie uważają, że to znak, który rzadko dostaje coś od losu. Zamiast przypadkowych sukcesów, Ryby uczą się na własnych błędach, często bolesnych i emocjonalnie kosztownych.

Z kolei Rak to znak, który najmocniej trzyma się tego, co znane. Ceni rutynę, emocjonalne bezpieczeństwo i sprawdzonych ludzi. Problem pojawia się wtedy, gdy życie wymaga zmian. W końcu Rak nie lubi wychodzić ze strefy komfortu, nawet jeśli zaczyna się w niej dusić. Trudno mu odpuścić, wybaczyć lub zapomnieć, co nieraz blokuje go bardziej niż realne trudności. Nie brak mu siły, ale często kieruje ją nie tam, gdzie trzeba, a w obronę czegoś, co już dawno przestało działać.

Panna i Koziorożec. Mistrzowie niefortunnych zbiegów okoliczności

Panna nie czeka na cud. Ona woli działać, analizować i mieć wszystko pod kontrolą. Niestety, świat rzadko działa według jej planu. Każde potknięcie urasta w jej oczach do porażki, a zamiast iść dalej, Panna zatrzymuje się, aby rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze. Zamiast korzystać z okazji, próbuje je prześwietlić. To znak, który nie ufa przypadkowi. To właśnie dlatego często mija się z tym, co mogłoby mu pomóc.

A Koziorożec? To typ wytrwałego samotnika. Nie liczy na szczęście, bo woli polegać na sobie. Stawia sobie wysoko poprzeczkę, bierze na barki więcej, niż powinien - i nie prosi o wsparcie. Gdy coś się nie układa, zaciska zęby i idzie dalej. To imponujące, ale też wyczerpujące. Sukcesy Koziorożca rzadko przychodzą lekko, są one okupione latami wysiłku. W jego świecie szczęście to luksus, na który nie ma czasu.

red / polsatnews.pl