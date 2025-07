Z wiekiem ludzkie ciało się starzeje, a proces ten nie omija także mózgu. Skutkuje to pogorszeniem funkcji poznawczych, kłopotami z koncentracją i pamięcią. Nauka zna coraz więcej odpowiedzi na to zjawisko i podsuwa kolejne sposoby na to, by je opóźnić i ograniczyć jego skutki. Jak się okazuje, jednym z cennych rozwiązań może być regularna drzemka.