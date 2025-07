Choroby pasożytnicze stanowią nieustanne zagrożenie dla ludzi. Choć medycyna zna na nie odpowiedzi, to przebycie zakażenia wciąż jest doświadczeniem bardzo nieprzyjemnym i grożącym poważnymi powikłaniami. Nie można więc ignorować sygnałów, które daje ciało. Zwłaszcza że wiele z nich jest bardzo jednoznacznych, a dotyczą kondycji skóry.

Eksperci szacują, że nawet jedna czwarta światowej populacji może być zarażona pasożytami - podaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Tego typu problemy nieraz są bagatelizowane albo postrzegane jako wstydliwe, bo kojarzy się je z brakiem higieny.

Tymczasem szkodliwe organizmy są dobrze przystosowane do korzystania z człowieka jako żywiciela. Działanie ułatwiają im często mniej restrykcyjne w kwestii czystości dzieci. Wiele infekcji objawia się na skórze.

Świerzb, owsica, wszawica. Tak się objawiają pasożytnicze choroby

Czerwone grudki i pęcherzyki, otarcia oraz przeczosy - oto powszechne ślady przechodzenia świerzbu. Charakterystyczną cechą jest ponadto dolegliwe swędzenie, głównie w nocy i po rozgrzaniu ciała. Choroba ta, wywoływana przez świerzbowca ludzkiego, zazwyczaj uwidacznia się w okolicach nadgarstków, pachwin i między palcami.

Przenosi się poprzez kontakt z osobą zakażoną, zazwyczaj zamieszkującą jedno domostwo. Wystarczy korzystać z tych samych przedmiotów.

Swędzenie wiąże się również z owsicą. Zauważalne mogą być też takie symptomy jak bladość skóry, podkrążone oczy i zaczerwienienie w pobliżu odbytu. Jaja owsików z łatwością trafiają do żywiciela poprzez jego kontakt z chorym lub przedmiotami, z których korzystał (toaleta, pościel, zabawki). Wymienione oznaki idą w parze na przykład z bezsennością, zgrzytaniem zębami i gorszym apetytem.

Wszawica także wiąże się z intensywnym świądem. Jest on szczególnie odczuwalny w okolicach głowy, zwłaszcza w okolicach skroni, ciemienia i potylicy. U pacjenta stwierdza się też często zaczerwienienia, zwłaszcza za uszami i na linii włosów. Nieprzyjemne skutki działania wszy doprowadzają do uporczywego drapania, co sprawia, że pojawiają się zauważalne drobne ranki.

Zignorujesz te objawy - popełnisz duży błąd. To mogą być pasożyty!

Charakterystyczna jest też oznaka zespołu larwy wędrującej. W przypadku tej dolegliwości na skórze pojawia się rumień, który przypomina cienką czerwoną linię. Jest to "ścieżka" stworzona pod naskórkiem przez przemieszczającą się larwę.

Część tych oraz innych objawów choroby pasożytniczej (problemy z koncentracją, rozdrażnienie, biegunka czy nudności) bywa mylonych z innymi schorzeniami. Poszukując diagnozy, warto więc wykonać odpowiednie badania.

Tak można uniknąć pasożyta

Cenna jest też profilaktyka. Nie potrzeba specjalistycznych środków, by uniknąć niechcianych "gości" w swoim ciele. Specjaliści zalecają:

częste mycie rąk

utrzymywanie krótkich i czystych paznokci

niedzielenie się ręcznikami, grzebieniami, szczotkami do włosów

częstą zmianę bielizny, pościeli

dbanie o czystość w domowej kuchni czy toalecie

mycie jedzenia.

Należy też zwrócić uwagę na dzieci. Czyścić ich zabawki, izolować je od zanieczyszczonych placów zabaw, kontrolować włosy i skórę głowy.

