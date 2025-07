Te owoce sieją spustoszenie w organizmie. Wszystko przez jeden składnik

Eksperci żywieniowi zgodnie przyznają, że owoce stanowią jeden z filarów zbilansowanego jadłospisu. Dobra opinia, jaką cieszą się np. pomarańcze, jabłka czy jagody, nie jest przypadkowa. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy owoce tracą swoje prozdrowotne właściwości.

Niezdrowe owoce. Takich "łakoci" lepiej unikać

Do najmniej korzystnych wyborów należą owoce kandyzowane i te podawane w syropie. Przykładem mogą być brzoskwinie lub ananasy z puszki czy słodzone wiśnie. Ich skład jest tak silnie zmodyfikowany, że trudno traktować je jako zdrową przekąskę. Znacznie bliżej im do słodyczy.

ZOBACZ: Wystarczy pół tego owocu, aby zrzucić zbędne kilogramy. Samo zdrowie

Liczby mówią same za siebie: w 100 g kandyzowanych owoców może znajdować się aż 80 g cukru. Przekłada się to na kaloryczność przekraczającą 300 kcal na 100 g, czyli zbliżoną do tej, jaką mają niektóre batony czy chipsy.

To właśnie cukier stanowi największe zagrożenie. Wysoka zawartość tej substancji nie tylko sprzyja przybieraniu na wadze. Jej obecność wiąże się także z ryzykiem rozwoju cukrzycy oraz wzrostem poziomu "złego" cholesterolu.

Co więcej, owoce w słodkiej zalewie charakteryzują się wysokim indeksem glikemicznym. Oznacza to, że po ich spożyciu gwałtownie wzrasta poziom glukozy we krwi. To z kolei prowadzi do nadmiernego wydzielania insuliny, co obciąża ważne narządy. W dłuższej perspektywie może sprzyjać stłuszczeniu wątroby, uszkodzeniom nerek, rozwojowi nadciśnienia oraz zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca czy zawał serca.

Zbilansowane posiłki. Zalecenia specjalistów

Wiele osób błędnie zakłada, że każdy owoc to synonim zdrowia. Dlatego słodzone przetwory owocowe trafiają często do pozornie lekkich posiłków, takich jak musli czy jogurty. Tymczasem takie dodatki są pułapką porównywalną do warzyw serwowanych w ciężkich sosach lub smażonych w dużej ilości tłuszczu.

ZOBACZ: Te ryby królują nad Bałtykiem, ale mogą szkodzić seniorom

Jak zatem komponować swoje menu? Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie co najmniej 400 g owoców i warzyw dziennie, rozłożonych na pięć porcji i z przewagą warzyw (proporcje 3:1).

Warto dbać o różnorodność i wybierać różne gatunki (np. jagody, maliny, zielone winogrona czy gruszki). Należy pamiętać, że te naturalne produkty są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy. Dzięki temu wspierają ciało w walce z wolnymi rodnikami, opóźniają procesy starzenia komórek i ograniczają ryzyko przewlekłych chorób, takich jak nowotwory. Są też istotne w zapewnieniu odpowiedniej dawki cennych minerałów.

red. / polsatnews.pl