Śmiertelny wypadek na autostradzie. Trwa akcja służb

Do wypadku doszło ok. godz. 4:40 w Wiktorowie (powiat zgierski), na pasie autostrady A2 w kierunku Poznania. - Kierujący pojazdem ciężarowym, a dokładnie ciągnikiem siodłowy z naczepą, nie zachował szczególnej ostrożności i najechał na unieruchomiony pojazd ciężarowy stojący na pasie awaryjnym, podczas gdy była usuwana jego awaria- powiedział w Polsat News sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Wypadek w Łódzkiem na A2. Nie żyje jedna osoba

Jak dodał, policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności na miejscu, które mają ustalić dokładne okoliczności wypadku. Na ten moment nie wiadomo, ile mogą potrać utrudnienia na odcinku autostrady, na którym doszło do zdarzenia. Służby organizują objazdy i apelują o cierpliwość oraz ostrożność do kierowców, którzy utknęli w korku.

Lokalne media donoszą, że na pasie awaryjnym znajdował się pojazd przewożący betonowe zbiorniki, w którym trwała wymiana koła. Na miejscu pracował też serwis mobilnej wulkanizacji.

W trakcie uderzenia wszystkie osoby uczestniczące w naprawie znajdowały się poza kabinami pojazdów. Ofiarą śmiertelną jest kierowca lub pasażer naprawianego zestawu.

Osoby ranne to kierowca ciężarówki, który uderzył w unieruchomiony pojazd, jeden z mężczyzn z naprawianego zestawu oraz serwisant z mobilnej wulkanizacji. Odcinek A2 w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowany.

