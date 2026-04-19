Wyniki losowania Lotto na 19 kwietnia. Sprawdź, czy wygrałeś
W niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 18 kwietnia 2026 roku, to:
43, 1, 19, 37, 32, 6
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwa miliony złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 18 kwietnia 2026 roku, to:
2, 28, 24, 47, 16, 40
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.
W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 14 kwietnia 2026 roku przez Internet.
Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 19 kwietnia 2026 roku, to:
20, 15, 4, 31, 42
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 zł. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.
Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.
Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 19 kwietnia 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 10, 52, 8, 29, 14, 80, 23, 28, 76, 12, 41, 6, 17, 49, 72, 22, 34, 55, 26, 7 (Plus: 7)
Losowanie o 22:00: 27, 34, 10, 5, 39, 4, 13, 31, 63, 51, 67, 68, 16, 44, 20, 57, 50, 30, 66, 7 (Plus: 7)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.
Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 17 kwietnia 2026 roku, to:
Liczby główne: 16, 31, 35, 43, 44
Euronumery: 2, 9
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 120 milionów złotych.
Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.
Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 21 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 19 kwietnia 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 19, 6, 20, 11, 17, 10, 23, 1, 3, 4, 5, 15
Losowanie o 22:00: 6, 7, 16, 11, 13, 5, 18, 14, 2, 3, 17, 4
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.
Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 12 kwietnia 2026 roku w Sulejowie.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 19 kwietnia 2026 roku, to:
23, 9, 19, 21, 32 oraz 3
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat.
Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.
Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 19 kwietnia 2026 roku, to:
29, 17, 8, 15, 18 oraz 1
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.
Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.
Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej