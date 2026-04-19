Strzelanina po domowej awanturze w USA. Nie żyje ośmioro dzieci

- Mamy trzy różne miejsca zdarzenia. Sama strzelanina miała miejsce tutaj, na 300. bloku West 79th. Kolejna powiązana strzelanina wydarzyła się na Harrison Street, a także w sąsiednim domu przy West 79th, do którego po zdarzeniu uciekła jedna z ofiar - przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik policji w Shreveport Christopher Bordelon.

Ofiary miały od około roku do 14 lat. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób. Według wstępnych ustaleń policji część dzieci była spokrewniona ze sprawcą.

USA. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie

Napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy w trakcie policyjnego pościgu. Mężczyzna próbował uciec z miejsca zbrodni ukradzionym samochodem. Żaden z policjantów nie odniósł obrażeń.

Służby apelują do świadków o przekazywanie wszelkich informacji, nagrań i zdjęć, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.