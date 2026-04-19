Strzelanina po domowej awanturze w USA. Nie żyje ośmioro dzieci

Ośmioro dzieci w wieku od roku do 14 lat zginęło w strzelaninie w Shreveport w Luizjanie - podała miejscowa policja. Strzelanina miała być wynikiem domowej kłótni.

Radiowozy policyjne przy zabezpieczonym terenie przed domem.
X/@Breaking911
Tragedia w domach, policja bada okoliczności zdarzenia

Do tragedii doszło w niedzielę tuż po godz. 6 rano czasu lokalnego (godz. 13 czasu polskiego). Napastnik otworzył ogień w trzech różnych miejscach.

 

- Mamy trzy różne miejsca zdarzenia. Sama strzelanina miała miejsce tutaj, na 300. bloku West 79th. Kolejna powiązana strzelanina wydarzyła się na Harrison Street, a także w sąsiednim domu przy West 79th, do którego po zdarzeniu uciekła jedna z ofiar - przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik policji w Shreveport Christopher Bordelon.

 

Ofiary miały od około roku do 14 lat. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób.  Według wstępnych ustaleń policji część dzieci była spokrewniona ze sprawcą.

USA. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie

Napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy w trakcie policyjnego pościgu. Mężczyzna próbował uciec z miejsca zbrodni ukradzionym samochodem. Żaden z policjantów nie odniósł obrażeń.

 

Służby apelują do świadków o przekazywanie wszelkich informacji, nagrań i zdjęć, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

 

 

mbd / polsatnews.pl / PAP
