Strzelanina po domowej awanturze w USA. Nie żyje ośmioro dzieci
Świat
Ośmioro dzieci w wieku od roku do 14 lat zginęło w strzelaninie w Shreveport w Luizjanie - podała miejscowa policja. Strzelanina miała być wynikiem domowej kłótni.
Tragedia w domach, policja bada okoliczności zdarzenia
Do tragedii doszło w niedzielę tuż po godz. 6 rano czasu lokalnego (godz. 13 czasu polskiego). Napastnik otworzył ogień w trzech różnych miejscach.
- Mamy trzy różne miejsca zdarzenia. Sama strzelanina miała miejsce tutaj, na 300. bloku West 79th. Kolejna powiązana strzelanina wydarzyła się na Harrison Street, a także w sąsiednim domu przy West 79th, do którego po zdarzeniu uciekła jedna z ofiar - przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik policji w Shreveport Christopher Bordelon.
Ofiary miały od około roku do 14 lat. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób. Według wstępnych ustaleń policji część dzieci była spokrewniona ze sprawcą.
Napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy w trakcie policyjnego pościgu. Mężczyzna próbował uciec z miejsca zbrodni ukradzionym samochodem. Żaden z policjantów nie odniósł obrażeń.
Służby apelują do świadków o przekazywanie wszelkich informacji, nagrań i zdjęć, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers.