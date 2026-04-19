Roboty pobiegły obok ludzi w półmaratonie. Rekord świata pobity
Ponad 100 robotów humanoidalnych zmierzyło się w niedzielę z uczestnikami półmaratonu, który odbył się w Chinach. W porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy również zorganizowano takie wydarzenie, liczba robotów wzrosła kilkukrotnie. Jednej z maszyn udało się pobić rekord świata ustanowiony przez człowieka w zeszłym miesiącu w Portugalii.
Niedzielny półmaraton zorganizowany w Pekinie odzwierciedlił ogromny postęp, jaki poczyniono w technologii na przestrzeni ostatniego roku. W poprzedniej, inauguracyjnej edycji obok ludzi biegło 20 robotów humanoidalnych. W tegorocznym wyścigu maszyn było ponad pięć razy więcej.
Roboty biegły obok blisko 12 tys. uczestników po równoległych torach, aby uniknąć kolizji.
Zwycięzca - robot humanoidalny Shandian (Błyskawica) - mierzy 169 cm. Maszyna poruszała się w pełni autonomicznie, wykorzystując autorski układ przestrzennej percepcji i ruchu.
Półmaraton w Pekinie. Ponad 100 robotów pobiegło obok ludzi
W 2025 r. humanoidy wypadły w wyścigu o wiele gorzej niż w niedzielnym biegu. Zeszłoroczna edycja obfitowała w wypadki, a wielu robotom nie udało się ukończyć wyścigu. Najlepszy uzyskany przez maszynę wynik wyniósł wówczas 2 godziny 40 minut.
W tym roku kilka najszybszych robotów wyprzedzało ludzkich zwycięzców o ponad 10 minut. Wśród różnic wymienia się także to, że prawie połowa humanoidalnych maszyn pokonywała trudniejszy teren samodzielnie - bez zdalnego sterowania.
Najszybszy mężczyzna ukończył wyścig z czasem 1 godz. 7 min i 47 sekund, a pierwsza kobieta przekroczyła linię mety z wynikiem 1 godz. 18 minut i 6 sekund.
Humanoidy pobiegły w półmaratonie. Ludzki rekord świata pobity
Zwycięską maszynę opracowała chińska marka smartfonów Honor. Robotowi udało się ukończyć wyścig w 50 minut i 26 sekund, co dało wynik szybszy o kilka minut od rekordu świata, który został ustanowiony w półmaratonie zorganizowanym w zeszłym miesiącu w Lizbonie, przez ugandyjskiego biegacza Jacoba Kiplimo.
Zespoły Honor, która jest spółką zależną Huawei, zajęły trzy miejsca na podium. Wszystkie nawigowały autonomicznie i osiągały czasy bijące rekordy świata.
Du Xiaodi, inżynier zwycięskiego zespołu, powiedział, że jego robot był w fazie rozwoju przez rok i został wyposażony w nogi o długości 90-95 cm, aby naśladować najlepszych biegaczy. Dodatkowo w produkcji uwzględniono technologię chłodzenia cieczą, stosowaną w smartfonach.
Jednak nie wszystkie maszyny poradziły sobie z trudną trasą, która obejmowała ponad 10 typów terenu, w tym płaskie drogi, zbocza, ostre zakręty i wąskie przejścia. Jeden z faworytów upadł trzykrotnie i został zniesiony na noszach.
