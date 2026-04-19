Niedzielny półmaraton zorganizowany w Pekinie odzwierciedlił ogromny postęp, jaki poczyniono w technologii na przestrzeni ostatniego roku. W poprzedniej, inauguracyjnej edycji obok ludzi biegło 20 robotów humanoidalnych. W tegorocznym wyścigu maszyn było ponad pięć razy więcej.

Roboty biegły obok blisko 12 tys. uczestników po równoległych torach, aby uniknąć kolizji.

Robots just beat humans 🤖🏃



Zwycięzca - robot humanoidalny Shandian (Błyskawica) - mierzy 169 cm. Maszyna poruszała się w pełni autonomicznie, wykorzystując autorski układ przestrzennej percepcji i ruchu.

Półmaraton w Pekinie. Ponad 100 robotów pobiegło obok ludzi

W 2025 r. humanoidy wypadły w wyścigu o wiele gorzej niż w niedzielnym biegu. Zeszłoroczna edycja obfitowała w wypadki, a wielu robotom nie udało się ukończyć wyścigu. Najlepszy uzyskany przez maszynę wynik wyniósł wówczas 2 godziny 40 minut.

W tym roku kilka najszybszych robotów wyprzedzało ludzkich zwycięzców o ponad 10 minut. Wśród różnic wymienia się także to, że prawie połowa humanoidalnych maszyn pokonywała trudniejszy teren samodzielnie - bez zdalnego sterowania.

Najszybszy mężczyzna ukończył wyścig z czasem 1 godz. 7 min i 47 sekund, a pierwsza kobieta przekroczyła linię mety z wynikiem 1 godz. 18 minut i 6 sekund.

Humanoidy pobiegły w półmaratonie. Ludzki rekord świata pobity

Zwycięską maszynę opracowała chińska marka smartfonów Honor. Robotowi udało się ukończyć wyścig w 50 minut i 26 sekund, co dało wynik szybszy o kilka minut od rekordu świata, który został ustanowiony w półmaratonie zorganizowanym w zeszłym miesiącu w Lizbonie, przez ugandyjskiego biegacza Jacoba Kiplimo.

Zespoły Honor, która jest spółką zależną Huawei, zajęły trzy miejsca na podium. Wszystkie nawigowały autonomicznie i osiągały czasy bijące rekordy świata.

Du Xiaodi, inżynier zwycięskiego zespołu, powiedział, że jego robot był w fazie rozwoju przez rok i został wyposażony w nogi o długości 90-95 cm, aby naśladować najlepszych biegaczy. Dodatkowo w produkcji uwzględniono technologię chłodzenia cieczą, stosowaną w smartfonach.

Jednak nie wszystkie maszyny poradziły sobie z trudną trasą, która obejmowała ponad 10 typów terenu, w tym płaskie drogi, zbocza, ostre zakręty i wąskie przejścia. Jeden z faworytów upadł trzykrotnie i został zniesiony na noszach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni