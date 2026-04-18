"Wczoraj wieczorem nad centralną częścią kraju pojawił się wyjątkowo jasny bolid. Zjawisko zostało zaobserwowane w trakcie kolacji towarzyszącej XIV Konferencji Meteorytowej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe - tuż po wyborze nowych władz stowarzyszenia" - przekazał Skytinel za pośrednictwem Facebooka.

Bolid można było zaobserwować nad woj. wielkopolskim oraz łódzkim.

Niesamowity bolid nad Polską. "Wyjątkowo jasny"

"Wstępne analizy wskazują, że meteoroid poruszał się po orbicie lekko wykraczającej poza orbitę Marsa, a jego obieg wokół Słońca zajmował nieco ponad 1,5 roku ziemskiego. Intrygujący był także przebieg jasnej fazy lotu" - czytamy w relacji zamieszczonej przez Skytinel.

Bolid jest meteorem charakteryzującym się wysokim poziomem jasności. Ze względu na tę cechę osoby obserwujące zjawisko mogą mieć wrażenie, że to, co widzą na niebie, przypomina kulę ognia.

Światło wydzielane przez bolid wiąże się z wielkością meteoroidu oraz jego wejściem w atmosferę. Kiedy obiekt, który ma przynajmniej kilka centymetrów, przekracza tę granicę, co zachodzi przy wysokiej prędkości, jego powierzchnia osiąga temperaturę kilku tysięcy stopni.

Bolid dzisiaj o godz. 20:54 widziany z Cieszyna 🎥 pic.twitter.com/Ybov5VJ9Mw — Marian Banot (@marianostudio2) April 17, 2026

Efektem tych czynników jest intensywne światło towarzyszące bolidowi oraz grom dźwiękowy. Drugi element nie pojawia się jednak zawsze. W przypadku obiektu zaobserwowanego w piątek Skytinel przekazał, że nie pojawiło się zbyt wiele zgłoszeń dotyczących efektów akustycznych.

Bolid nad woj. łódzkim i wielkopolskim. Kiedy ujawnienie wyników analizy?

Jak poinformował Skytinel, obecnie trwa kompleksowa analiza zebranych danych. Dzięki informacjom, które udało się zarejestrować przy użyciu kamer kierunkowych i all-sky, a także ze specjalistycznego spektrografu, członkowie projektu będą mogli ocenić skład meteoroidu.

W komunikacie wspomniano spostrzeżenia obserwatorów. "Niektórzy świadkowie (...) mieli wrażenie, że obiekt 'wirował' w atmosferze" - przekazał Skytinel, co, jak tłumaczą autorzy wpisu, wynika z wielokrotnych rozbłysków bolidu.

Z podanych informacji dowiadujemy się, że mogło dojść do spadku obiektu. Jeśli tak się stało, obszar poszukiwań zostanie ujawniony za dwa tygodnie. "Według obecnej wiedzy obyło się bez żadnych szkód" - podał Skytinel.

