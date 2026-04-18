Do tragicznego wypadku doszło w gminie Escorca, w środę ok. 14:30. To właśnie tam znajduje się słynna, malownicza trasa, dla której wielu kolarzy odwiedza Majorkę. To nie pierwszy raz, kiedy na tej drodze dochodzi do wypadku z udziałem rowerzysty.

Trasa cechuje się średnim nachyleniem ok. 7 proc. i mniej niż 10 km przewyższeń. Ze względu na ostre, liczne zakręty, na Sa Calobra zdarzały się już groźne incydenty, które wynikały z trudności z oszacowaniem odpowiedniej prędkości zjazdu.

Majorka. Nie żyje 40-letnia kolarka z Polski

Około 10. kilometra drogi Ma-2141, która prowadzi do zatoki Sa Calobra, grupa rowerzystów wraz z 40-latką zjeżdżała ze wzniesienia. Uczestnicy przejazdu nabierali prędkości przed wjazdem na teren zalesiony.

Wtedy, jak relacjonowali świadkowie, 40-latka straciła panowanie nad rowerem. Jak przekazali, zjechała z drogi na lewą stronę, a następnie upadła na skalisty teren porośnięty gęstą roślinnością. Wysokość, która dzieliła ją od dna przepaści, wynosiła ok. 15 metrów.

Tragiczny finał wakacji na Majorce. Zmarła 40-letnia Polka

Osoby towarzyszące kobiecie na trasie podjęły próbę reanimacji poszkodowanej. Później na miejsce przybyli ratownicy medyczni, straż pożarna i grupa ratownictwa górskiego.

Ze względu na ukształtowanie terenu przedostanie się do 40-latki nie było proste. Kiedy służby dotarły do kobiety, jej stan się pogorszył. Mimo podjętych wysiłków życia poszkodowanej nie udało się uratować. Zmarła na miejscu.

Służby ustaliły tożsamość kobiety dzięki innej grupie rowerzystów z Polski. Na podstawie zebranych informacji funkcjonariusze zlokalizowali hotel, w którym Polka spędzała wakacje i przekazali wiadomość o wypadku mężowi kobiety.

