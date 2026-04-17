Wypadek busa na Mazowszu. Sześć osób rannych
Sześć osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło nocą na Mazowszu. W powiecie płońskim bus przewożący ludzi do pracy zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Droga przez wiele godzin była zablokowana.
Mazowiecka policja poinformowała, że do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek około godz. 0:30 w rejonie miejscowości Zbyszyno.
Wypadek busa w Zbyszynie. Sześć osób poszkodowanych
Minibus marki Iveco z nieznanych przyczyn zjechał nagle do rowu i przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało sześć kobiet, które trafiły do szpitala.
ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Łomiankach. Zmarła trzecia osoba
Łącznie pojazdem, którym kierował 63-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, podróżowało 16 osób - pracownicy rozwożeni do swoich miejsc zamieszkania.
Policja przekazała, że na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali śledczy.
"Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy do kierowców o ostrożność, rozwagę i pełne skupienie za kierownicą" - dodano.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej