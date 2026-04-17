Wypadek busa na Mazowszu. Sześć osób rannych

Sześć osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło nocą na Mazowszu. W powiecie płońskim bus przewożący ludzi do pracy zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Droga przez wiele godzin była zablokowana.

Przewrócony żółty minibus marki Iveco leżący w rowie na poboczu drogi i na trawie.
Mazowiecka policja poinformowała, że do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek około godz. 0:30 w rejonie miejscowości Zbyszyno.

Minibus marki Iveco z nieznanych przyczyn zjechał nagle do rowu i przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało sześć kobiet, które trafiły do szpitala.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Łomiankach. Zmarła trzecia osoba

 

Łącznie pojazdem, którym kierował 63-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, podróżowało 16 osób - pracownicy rozwożeni do swoich miejsc zamieszkania.

 

Policja przekazała, że na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali śledczy. 

 

"Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy do kierowców o ostrożność, rozwagę i pełne skupienie za kierownicą" - dodano. 

 

WIDEO: Kaczyński o przyszłym premierze Węgier. "Nie będę składał gratulacji"
Paulina Godlewska / mjo / polsatnews.pl
