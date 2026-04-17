Wypadek busa na Mazowszu. Sześć osób rannych

Mazowiecka policja poinformowała, że do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek około godz. 0:30 w rejonie miejscowości Zbyszyno.

Wypadek busa w Zbyszynie. Sześć osób poszkodowanych

Minibus marki Iveco z nieznanych przyczyn zjechał nagle do rowu i przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało sześć kobiet, które trafiły do szpitala.

Łącznie pojazdem, którym kierował 63-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, podróżowało 16 osób - pracownicy rozwożeni do swoich miejsc zamieszkania.

Policja przekazała, że na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali śledczy.

"Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy do kierowców o ostrożność, rozwagę i pełne skupienie za kierownicą" - dodano.

