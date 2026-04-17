Wyniki losowania Lotto na 17 kwietnia 2026. Sprawdź, czy wygrałeś

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 16 kwietnia 2026 roku, to: 21, 25, 37, 27, 29, 22



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwa miliony złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.



Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 16 kwietnia 2026 roku, to: 37, 9, 33, 44, 11, 31



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 14 kwietnia 2026 roku przez Internet.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 17 kwietnia 2026 roku, to: 31, 37, 17, 41, 15

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 zł. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.



Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 18 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 17 kwietnia 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 4, 69, 33, 13, 1, 43, 14, 57, 55, 41, 8, 65, 35, 45, 70, 76, 9, 27, 52, 22 (Plus: 22)

Losowanie o 22:00: 1, 2, 19, 17, 35, 27, 28, 8, 62, 48, 13, 34, 73, 56, 74, 36, 72, 51, 39, 47 (Plus: 47)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 17 kwietnia 2026 roku, to:



Liczby główne: 16, 31, 35, 43, 44

Euronumery: 2, 9



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery).

Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 120 milionów złotych.



Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.



Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 21 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 17 kwietnia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 4, 15, 17, 12, 5, 8, 2, 24, 7, 23, 3, 19

Losowanie o 22:00: 5, 22, 14, 2, 6, 17, 7, 13, 24, 23, 21, 11



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 12 kwietnia 2026 roku w Sulejowie.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 17 kwietnia 2026 roku, to: 10, 22, 6, 25, 5 oraz 4



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 18 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 17 kwietnia 2026 roku, to: 3, 8, 23, 25, 19 oraz 2



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.



Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 18 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

