Wielki sukces Ukraińców. Pierwszy taki przypadek na froncie

Po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji prywatna obrona powietrzna zestrzeliła w Ukrainie drona odrzutowego - podała agencja UNIAN. Chodzi o irański bezzałogowy statek powietrzny Shahed, który miał poruszać się z prędkością 400 km/h.

Pozostałości po zniszczonym dronie leżące na polu, w oddali widoczne samochody.
Ukraińcy stawiają na prywatne grupy obrony powietrznej

Jak podaje agencja UNIAN, prywatne grupy obrony powietrznej są obecnie tworzone w 19 ukraińskich przedsiębiorstwach.

 

"Kontynuujemy rozwój prywatnego projektu obrony powietrznej. Prywatna grupa obrony powietrznej w obwodzie charkowskim aktywnie zestrzeliwuje Shahedy, w szczególności odnotowano pierwsze zestrzelenie drona odrzutowego" - poinformował w serwisie Telegram minister obrony Ukrainy Mychajło Fiodorow.

Wróg zwiększa użycie tej broni. Ukraina reaguje 

Szef ukraińskiego resortu dodał, że przeciwnik zwiększa użycie dronów odrzutowych, ponieważ są one szybsze i trudniejsze do przechwycenia.

 

"Na polecenie prezydenta systematycznie budujemy wielopoziomową obronę powietrzną i wzmacniamy ochronę nieba. Jednym z elementów tego systemu są prywatne grupy wzmacniające ochronę infrastruktury krytycznej. Celem projektu jest szybkie skalowanie zdolności bez dodatkowego obciążenia jednostek bojowych" – zaznaczył Fiodorow.

 

ZOBACZ: Rosyjskie Shahedy w rozsypce… dosłownie. Nagrania ujawniają problemy

 

Zauważył, że prywatne grupy obrony powietrznej są zintegrowane z jednolitym systemem sterowania sił powietrznych i działają jako część ogólnej architektury obrony powietrznej.

 

"Kolejnym krokiem jest skalowanie projektu i jego wyników: więcej zestrzelonych celów i szybsza reakcja na zagrożenia" – podsumował ukraiński minister.

 

WIDEO: "Rekordowa mobilizacja" Węgrów. Frekwencja mówi wszystko
Adam Gaafar / polsatnews.pl / Unian
