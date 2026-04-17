Wielki sukces Ukraińców. Pierwszy taki przypadek na froncie

Jak podaje agencja UNIAN, prywatne grupy obrony powietrznej są obecnie tworzone w 19 ukraińskich przedsiębiorstwach.

"Kontynuujemy rozwój prywatnego projektu obrony powietrznej. Prywatna grupa obrony powietrznej w obwodzie charkowskim aktywnie zestrzeliwuje Shahedy, w szczególności odnotowano pierwsze zestrzelenie drona odrzutowego" - poinformował w serwisie Telegram minister obrony Ukrainy Mychajło Fiodorow.

Wróg zwiększa użycie tej broni. Ukraina reaguje

Szef ukraińskiego resortu dodał, że przeciwnik zwiększa użycie dronów odrzutowych, ponieważ są one szybsze i trudniejsze do przechwycenia.

"Na polecenie prezydenta systematycznie budujemy wielopoziomową obronę powietrzną i wzmacniamy ochronę nieba. Jednym z elementów tego systemu są prywatne grupy wzmacniające ochronę infrastruktury krytycznej. Celem projektu jest szybkie skalowanie zdolności bez dodatkowego obciążenia jednostek bojowych" – zaznaczył Fiodorow.

ZOBACZ: Rosyjskie Shahedy w rozsypce… dosłownie. Nagrania ujawniają problemy

Zauważył, że prywatne grupy obrony powietrznej są zintegrowane z jednolitym systemem sterowania sił powietrznych i działają jako część ogólnej architektury obrony powietrznej.

"Kolejnym krokiem jest skalowanie projektu i jego wyników: więcej zestrzelonych celów i szybsza reakcja na zagrożenia" – podsumował ukraiński minister.

