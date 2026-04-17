W najnowszym badaniu preferencji partyjnych CBOS Koalicja Obywatelska zdobyła poparcie 32 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o 2,8 pp. od ostatniego badania i najlepszy wynik od kwietnia 2025 r.

Na drugim miejscu z wynikiem 18,2 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. To oznacza spadek o 2,9 pkt. proc. względem ostatniego badania i zarazem "wyrównanie najgorszego wyniku tego ugrupowania od czasu wyborów parlamentarnych, z lutego bieżącego roku".

"W kwietniu Koalicja Obywatelska wyraźnie umocniła się na pozycji lidera, ale wydaje się, że nie ma jeszcze powodów do świętowania, bowiem łączny wynik potencjalnej koalicji ugrupowań prawicowych (...) wynosi 39,9 proc. i ciągle jest wyższy niż łączne notowania przekraczających próg wyborczy ugrupowań obecnej koalicji rządowej" - podał CBOS.

Sondaż partyjny CBOS. Najlepszy wynik KO od roku

Do 13 proc. wzrosło poparcie dla Konfederacji (wzrost o 1,9 pp.). Za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, która zdobyła poparcie 8,7 proc. badanych. Partia Grzegorza Brauna w stosunku do marcowej odsłony sondażu straciła 2,3 pp.



Ostatnią partią, która przekroczyłaby próg wyborczy, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, jest Nowa Lewica. Jej poparcie w sondażu CBOS od marca wzrosło o 2,3 pp. i wyniosło w kwietniu 5,8 proc.

Pod progiem uplasowała się partia Razem (4,9 proc, spadek o 1,1 pp.), PSL (3 proc, spadek o 0,2 pp.) oraz Polska 2050 (0,7 proc., bez zmian).

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 13 a 15 kwietnia br. metodą CATI (wywiadów telefonicznych) na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

