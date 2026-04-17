Bagna na granicach NATO zatrzymają rosyjskie czołgi? "Pomysł świetny tylko na papierze"

Ekspert wojskowy odniósł się do niedawnej publikacji anglojęzycznego czasopisma Defense News, w której szczegółowo przedstawiono argumenty przemawiające za odtworzeniem na części granic NATO dawno wyschniętych bagien. Ma być to skuteczny, niedrogi i korzystny dla środowiska sposób odstraszania potencjalnej inwazji rosyjskiej. Bagna stanowiłyby istotną przeszkodę m.in. dla czołgów.

Odtworzenie bagien sposobem na czołgi? "Długotrwałe bariery"

"Podczas gdy przeszkody taktyczne, takie jak pola minowe czy umocnienia polowe, mają charakter lokalny i tymczasowy, defensywna odbudowa dzikiego krajobrazu tworzy długotrwałe bariery, które dyktują geometrię pola bitwy jeszcze przed oddaniem pierwszego strzału" – czytamy w publikacji.

ZOBACZ: Nielegalnie przekroczyli granicę i utknęli na bagnach. Nocna akcja służb przy granicy

Jednocześnie przytoczono szereg historycznych przykładów, w których geografia i krajobraz służyły jako niezawodne linie obrony. W szczególności mowa jest o bagnach Prypeci na pograniczu Ukrainy i Białorusi, które niemiecki Wehrmacht zmuszony był ominąć w 1941 roku, oraz o pogromach wojsk rosyjskich w 2022 roku podczas próby przeprawy przez rzekę Doniec Siewierski w obwodzie charkowskim.

Do tego dochodzą znaczne korzyści środowiskowe i relatywnie niski koszt budowy w porównaniu ze sztucznymi fortyfikacjami.

Ekspert wojskowy: Pomysł wygląda świetnie, ale tylko na papierze

Według eksperta wojskowego Defense Express Ivana Kyryczewskiego, którego cytuje agencja UNIAN, pomysł ten "wygląda świetnie, ale tylko na papierze". W praktyce jednak realizacja takiej koncepcji jest mało prawdopodobna z kilku powodów.

- Jednym z nich jest to, że może po prostu nie starczyć czasu na odbudowanie przeszkód naturalnych, które powstrzymałby armię rosyjską, nie wspominając o tym, że rzeczywiste koszty realizacji takiego projektu mogą okazać się wielokrotnie wyższe niż szacowane – ocenił ekspert.

Kyryczewski stwierdził również, że opisane przykłady historyczne zostały błędnie zinterpretowane.

Zauważył, że przeszkody naturalne, choć wpływały na tempo działań wojennych, to nie powstrzymały ofensywy wroga.

