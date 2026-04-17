Najpierw kłótnia, potem karabin. Obrona konieczna czy samosąd?

W piątek 10 kwietnia, późnym wieczorem na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej rozegrał się dramat. Były żołnierz i instruktor strzelectwa 27-letni Borys B. podczas spaceru z psem wdał się w sprzeczkę z trzema młodymi mężczyznami.

- Grupa trzech mężczyzn będąca pod wpływem alkoholu awanturowała się tam, na pewno doszło do jakiejś scysji w jednym ze sklepów, gdzie mieli kogoś uderzyć. W pewnym momencie inny mężczyzna, spacerujący z psem, napotkał tę grupę, doszło między nimi do scysji - mówi Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Był nim właśnie Borys B. W pewnym momencie 27-latek odszedł od mężczyzn, odprowadził psa do domu i wrócił.

- Wziął z mieszkania legalnie posiadaną broń. Tam doszło do ponownego spotkania z tą samą grupą mężczyzn i doszło do ponownej scysji. Mężczyzna, który posiadał ten karabin, oddał strzał ostrzegawczy, a następnie pięć strzałów w stronę tego mężczyzny, który się do niego zbliżał. Ten mężczyzna zginął na miejscu - tłumaczy prokurator Pindera.

Śmierć w Bystrzycy Kłodzkiej. Wcześniej doszło do kłótni

Mężczyźni, z którymi wdał się w sprzeczkę Borys B., są dobrze znani w Bystrzycy Kłodzkiej. Wielu mieszkańców boi się wychodzić z domu po zmroku.

- No trudno, wyrwał chwasta, bo z tego, co już się zdążyłam dowiedzieć, zorientować, ci młodzi mężczyźni mają dużo za uszami. Mam nadzieję, że przez tę sytuację, kiedy jeden z nich marnie dokonał żywota, że następny się po prostu zastanowi, czy warto kogoś zaczepiać, pobić, naubliżać, czy jednak zachowywać się na poziomie - mówi mieszkanka osiedla.

- Kolejna sprawa: my mieszkańcy się po prostu boimy, bo tydzień przed tragedią osiedle dudniło. Było pełno osób na siłowni, na ławkach, dużo młodzieży się bawiło. Po tej tragedii to dzieci się boją nawet z psem wyjść na spacer. Człowiek sam wieczorem wychodzi, to idzie i się ogląda, czy znowu komuś coś nie odpali - dodaje inna.

Kilka dni temu w internecie pojawił się film, na którym widać grupę młodzieży z Bystrzycy znęcającą się nad uprowadzonym nastolatkiem. Mieszkańcy osiedla twierdzą, że prowodyrem w tej sytuacji mógł być Krzysztof L., czyli mężczyzna, który został zastrzelony przez Borysa B. Żadne dowody jednak tego nie potwierdzają.

- Proszę pooglądać to, co teraz wpłynęło do internetu, jakie zdjęcia. To są ci sami ludzie - twierdzi mieszkaniec osiedla.

Mieszkańcy podzieleni

Borys B. został zatrzymany i oskarżony o zabójstwo z premedytacją. Jednak mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej są podzieleni w ocenie tej sytuacji.

- Ja powiem tak: samoobrona i to wszystko - mówi jeden z mieszkańców osiedla.

- Myślę, że samoobrona. Przecież ten chłopak bardzo był zrównoważony, bo przecież wiadomo, że on nawet miał pozwolenie na broń - przekonuje mieszkanka.

- Mi się wydaje, że to był taki samosąd. Samosąd i zemsta za coś po prostu. Człowiek niepotrzebnie się wpakował w problem - wskazała inna.

Znajomy Borysa B. nie ma żadnych wątpliwości co do oceny zdarzenia.

- Sprawa jest zero-jedynkowa. Facet oddał strzał ostrzegawczy, wystąpił w obronie własnej. W mojej opinii nie przekroczył zasad obrony koniecznej. W tej chwili jest sądzony za zabójstwo mimo tego, że trójka napastników terroryzowała okolicę już wcześniej. Bronił swojego zdrowia i życia, ale w mojej opinii nie tylko swojego. Tam cierpiała cała społeczność, zresztą cierpi dalej, bo to, że jest taka jedna sytuacja, wcale niekoniecznie musi znaczyć, że coś się zmieni - podkreśla.

Po zdarzeniu Borys B. wrócił do swojego mieszkania

- W międzyczasie zadzwonił do znajomego policjanta, który powiadomił dyżurnego i zostały tam podjęte czynności w kierunku zatrzymania. On był na klatce schodowej. W jego samochodzie znaleziono torbę ze spakowanymi rzeczami osobistymi i dużą kwotę pieniędzy. Ale czy to były przygotowania do ucieczki, to ja w tej chwili nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Takie okoliczności zostały ujawnione w momencie zatrzymania - zaznacza prokurator Mariusz Pindera.

Mieszkańcy Bystrzycy oraz środowisko strzeleckie z całej Polski wpłaciło pieniądze na pomoc prawną dla Borysa B. Wyjaśnianie okoliczności jednak dopiero się zaczyna. Jedna z krążących po osiedlu historii może być nie bez znaczenia dla wyjaśnienia tej sprawy.

- Myślę, że to bardzo skomplikowana sprawa. Była taka sytuacja, ze kuzyn Borysa uchodził u nas za osobę, która "sprzedaje na policję". A oni chodzili po osiedlu i wyzywali tam kilka osób związanych właśnie z taką sprawą. Po nazwisku szły te wyzwiska. Samego zajścia nie widziałem, ale rozmawiałem z facetem, który to widział. Borys ostrzegł ich wszystkich, żeby się nie zbliżali. Myślę, że wyszedł drugi raz, żeby ich tam trochę ucieszyć, a oni się nie dali - opowiada.

- On tutaj nie mieszkał, a przyjechał właśnie niby do babci i do tego kuzyna nagle - dodaje jeden z mieszkańców osiedla.

Borysowi B. grozi od 10 lat do dożywocia

Mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej są wstrząśnięci tym, co się stało. Cały kraj dyskutuje o tym, co jest, a co nie jest obroną konieczną. Borys B. może resztę życia spędzić w więzieniu.

- Prokurator stoi na stanowisku, że tutaj nie było przekroczenia granicy obrony koniecznej, tylko było zabójstwo. Formalnie to jest zagrożone karą od dziesięciu lat pozbawienia wolności do kary dożywocia – mówi Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

