Kłęby czarnego dymu nad Chełmem. Pożar magazynów z granulatem oponowym

"Spłonęły dwa magazyny na terenie firmy zajmującej się recyklingiem opon. W magazynach znajdował się granulat oponowy. Strażacy opanowali pożar i teraz trwa jego dogaszanie. Na miejscu pojawiła się także specjalistyczna grupa chemiczna Państwowej Straży Pożarnej. Służby na bieżąco monitorują sytuację" - podały władze Chełma za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Chełm. Pożar w firmie przetwarzającej opony, trwa dogaszanie

Rzecznik chełmskich strażaków st. ogn. Damian Misiura powiedział, że na miejscu pożaru przy ul. Fabrycznej pracują 22 zastępy strażaków, w tym specjalistyczna grupa chemiczna monitorująca stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu.

- Na tę chwilę nie mam informacji o przekroczonych normach - powiedział strażak. Według informacji przekazanych przez st. ogn. Misiurę pożar już się nie rozprzestrzenia, a dym powoli się zmniejsza. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni