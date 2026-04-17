Kłęby czarnego dymu nad Chełmem. Pożar magazynów z granulatem oponowym
Pożar w Chełmie. Spłonęły dwa magazyny na terenie firmy zajmującej się recyklingiem opon. Nad miastem przez kilka godzin unosiły się kłęby gęstego, czarnego dymu z płonącego granulatu oponowego. Władze Chełma powołały sztab kryzysowy, strażakom udało się ugasić pożar, aktualnie trwa dogaszanie ognia. Akcja strażaków może potrwać jeszcze wiele godzin.
"Spłonęły dwa magazyny na terenie firmy zajmującej się recyklingiem opon. W magazynach znajdował się granulat oponowy. Strażacy opanowali pożar i teraz trwa jego dogaszanie. Na miejscu pojawiła się także specjalistyczna grupa chemiczna Państwowej Straży Pożarnej. Służby na bieżąco monitorują sytuację" - podały władze Chełma za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Rzecznik chełmskich strażaków st. ogn. Damian Misiura powiedział, że na miejscu pożaru przy ul. Fabrycznej pracują 22 zastępy strażaków, w tym specjalistyczna grupa chemiczna monitorująca stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu.
- Na tę chwilę nie mam informacji o przekroczonych normach - powiedział strażak. Według informacji przekazanych przez st. ogn. Misiurę pożar już się nie rozprzestrzenia, a dym powoli się zmniejsza. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej