Kłęby czarnego dymu nad Chełmem. Pożar magazynów z granulatem oponowym

Polska Maciej Olanicki / polsatnews.pl

Pożar w Chełmie. Spłonęły dwa magazyny na terenie firmy zajmującej się recyklingiem opon. Nad miastem przez kilka godzin unosiły się kłęby gęstego, czarnego dymu z płonącego granulatu oponowego. Władze Chełma powołały sztab kryzysowy, strażakom udało się ugasić pożar, aktualnie trwa dogaszanie ognia. Akcja strażaków może potrwać jeszcze wiele godzin.

Słup czarnego dymu unoszący się na niebie obok zniszczonego terenu z wężami strażackimi.
Facebook/Miasto Chełm/Facebook/Powiat Chełmski
Strażacy walczą z ogniem w Chełmie, trwa dogaszanie pożaru magazynów

"Spłonęły dwa magazyny na terenie firmy zajmującej się recyklingiem opon. W magazynach znajdował się granulat oponowy. Strażacy opanowali pożar i teraz trwa jego dogaszanie. Na miejscu pojawiła się także specjalistyczna grupa chemiczna Państwowej Straży Pożarnej. Służby na bieżąco monitorują sytuację" - podały władze Chełma za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

 

Chełm. Pożar w firmie przetwarzającej opony, trwa dogaszanie

Rzecznik chełmskich strażaków st. ogn. Damian Misiura powiedział, że na miejscu pożaru przy ul. Fabrycznej pracują 22 zastępy strażaków, w tym specjalistyczna grupa chemiczna monitorująca stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu.

 

 

- Na tę chwilę nie mam informacji o przekroczonych normach - powiedział strażak. Według informacji przekazanych przez st. ogn. Misiurę pożar już się nie rozprzestrzenia, a dym powoli się zmniejsza. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Przełom w sprawie nominacji oficerskich. Rzecznik prezydenta potwierdza
Czytaj więcej
CHEŁMNOPOLSKAPOŻARSTRAŻ POŻARNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 