Zdaniem naukowców Wenecja może znaleźć się w dużej mierze pod wodą w związku z podnoszeniem się poziomu mórz. Badacze podkreślają, że włoskie miasto "tonie" od ponad wieku. W artykule, który ukazał się na łamach czasopisma naukowego "Scientific Reports" odnotowali, że od ok. 150 lat coraz częściej zalewany jest obszar położonej na Morzu Adriatyckim Laguny Weneckiej.

Naukowcy zauważają, że w historii miasta doszło do 28 zdarzeń, w wyniku których powodzie dotknęły co najmniej 60 proc. Wenecji. 18 z tych zdarzeń miało miejsce w ciągu ostatniego stulecia.

Wenecja "tonie". Naukowcy proponują rozwiązania

Piero Lionello, profesor fizyki atmosfery i oceanografii na Uniwersytecie w Salento we Włoszech oraz rodowity mieszkaniec Wenecji przekazał serwisowi ABC News, że zauważył wzrost liczby powodzi w ciągu swojego życia. - Wskaźnik ten był całkiem imponujący przez ostatnie trzy dekady - powiedział.

Eksperci klimatyczni apelują o długoterminowe planowanie, aby chronić miasto przed podnoszącym się poziomem mórz w ciągu najbliższych kilku stuleci.

ZOBACZ: Te wyniki nie pozostawiają złudzeń. To dlatego Apple może robić, co chce

Strategie zapobiegania powodziom proponowane przez autorów artykułu w "Scientific Reports" obejmują ruchome bariery, wały pierścieniowe — czyli okrągłe lub owalne wały mające chronić lokalne obszary przed powodziową — a nawet zamknięcie Laguny Weneckiej i przeniesienie budynków oraz mieszkańców w inne miejsce.

Obecnie miasto jest chronione przez trzy ruchome bariery na skraju Laguny Weneckiej. W latach 90. zainstalowano system MOSE, czyli system mobilnych osłon przeciwpowodziowych o wysokości pięciopiętrowego budynku, które można podnieść, aby oddzielić lagunę od Morza Adriatyckiego podczas przypływów. Prof. Lonello będący głównym autorem artykułu twierdzi, że jest to rozwiązanie, które w przyszłości może nie być wystarczające.

Przeniosą część Wenecji? Naukowcy podliczyli koszty

Istniejące ruchome bariery mogą być skuteczne przeciwko podnoszeniu się poziomu morza nawet do 1,25 metra. Badacze twierdzą, że ten próg prawdopodobnie zostanie przekroczony do roku 2300 w scenariuszu niskiej emisji z powodu rosnących globalnych temperatur i stopniowego zapadania się gruntu. W tym scenariuszy naukowcy proponują budowę ogromnych wałów, które otaczałyby miasto i oddzielały lagunę od lądu.

ZOBACZ: Nowość w Chrome robi furorę. Edge ma ją od 5 lat

Według naukowców jeśli poziom mórz podniesie się wystarczająco, może być konieczne przeniesienie mieszkańców miasta i zabytków w głąb lądu. W opinii specjalistów proces przeniesienia miasta powinien zostać podjęty, gdy poziom podniesie się o 4,5 metra, co mogłoby nastąpić w scenariuszu wysokiej emisji po roku 2300. Autorzy artykułu w "Scientific Reports" oszacowali, że przeniesienie miasta mogłoby kosztować 118 miliardów dolarów.

W latach 1870–1949 30 przypływów przekroczyło 1,1 metra, czyli poziom, powyżej którego aktywowany jest system MOSE. Tylko w latach 2015–2024 było 76 tak wysokich przypływów.

