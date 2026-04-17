Ostatnie Pokolenie to organizacja, która zasłynęła z głośnych protestów, w ramach których uczestnicy w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach przyklejali się do ulic, wstrzymując ruch samochodów.

Ogromne kontrowersje wokół organizacji wzbudził happening, który polegał na oblaniu farbą pomnika Syrenki w Warszawie. Działacze, którzy się tego dopuścili otrzymali od sądu kary więzienia w zawieszeniu i wysokie grzywny.

Celem Ostatniego Pokolenia było - jak przekonywali jego członkowie - zwrócenie uwagi Polaków na postępującą zmianę klimatu wynikającą z działalności człowieka. Organizacja domagała się m.in. inwestycji w transport kolejowy i wprowadzenia taniego biletu upoważniającego do jazdy pociągiem po całym kraju.

Ostatnie Pokolenie kończy działalność. "Osiągnęliśmy swoje cele"

Działacze przekonują, że udało im się osiągnąć swoje cele. "Po dwóch latach najgłośniejszych w historii Polski protestów klimatycznych Ostatnie Pokolenie wypełniło swoją misję i ogłasza koniec działań" - czytamy w opublikowanym liście.

"Ostatnie Pokolenie pokazało ruchom obywatelskim w Polsce: pokojowe, masowe nieposłuszeństwo może zmusić państwo do systemowych działań" - przekazali aktywiści.

Przekonują też, że globalne ocieplenie wciąż pozostaje głównym wyzwaniem stojącym przed ludzkością.

"Zapaść klimatyczna co roku zabija naszych bliskich, niszczy nasze domy, zabiera nam poczucie bezpieczeństwa. Napędza ona faszyzm, ludobójstwo, nienawiść do mniejszości. Efekty tego widzimy już codziennie w Polsce i na świecie" - napisali na swojej stronie internetowej.

Aktywiści pochwalili się swoimi osiągnięciami

W dalszej części tekstu aktywiści z Ostatniego Pokolenia przekonują, że ich działalność przyczyniła się do spełnienia części ich postulatów, co nazywają "sukcesem".

"Po raz pierwszy od lat temat transportu publicznego stał się rzeczywistym priorytetem politycznym" - przekonywali w opublikowanym tekście. Zwrócili oni uwagę, że temat lokalnych połączeń autobusowych lub inwestycji w kolei zagościł na dobre w pracach polskiego parlamentu.

"Koniec Ostatniego Pokolenia nie oznacza końca oporu. Po przekroczeniu 1,5°C nie ma odwrotu, zapaść klimatu stała się faktem, a niestabilne żywioły stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Odpowiedzialne za zapaść klimatu elity polityczne tylko dodają gazu: łamią prawa człowieka, wszczynają wojny, na których zarabiają, tym samym odsłaniając nasze uzależnienie od paliw kopalnych" - czytamy w podsumowaniu listu kończącego działalność organizacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni