Prokuratura Okręgowa w Poznaniu na podstawie materiałów uzyskanych przez SKW wszczęła śledztwo dotyczące czynu z art. 130 k.k., który dotyczy zarzutów szpiegostwa.

"W toku postępowania funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela polskiego" - przekazał rzecznik prasowy prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Dodał, że złożono wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego. "Sąd wniosku nie uwzględnił, zastosował środki wolnościowe. Decyzja jest nieprawomocna" - wyjaśniono.

"Prokuratura zaskarżyła decyzję Sądu Rejonowego w przedmiocie środków zapobiegawczych, składając stosowne zażalenie. Z uwagi na dobro śledztwa na obecnym etapie inne informacje nie mogą zostać udzielone" - poinformowano w komunikacie.

Żołnierz WOT zatrzymany przez ABW. Prokuratura wszczyna śledztwo

Do sprawy odniosło się Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. "Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała dowódcę 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o zatrzymaniu żołnierza TSW pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 130 kk" - przekazał mjr Rafał Rylich p.o. rzecznika prasowego DWOT.

Dodano, że dowódca brygady podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wyżej wymienionego z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

"Zatrzymany posiadał podstawowe upoważnienie do informacji niejawnych, które wymagane jest na każdym stanowisku służbowym pełnionym przez żołnierzy TSW" - poinformowano w komunikacie.

Jak zauważono, żołnierz ten nie pełnił służby w ramach ochrony granic RP, czy innych operacji związanych z bezpieczeństwem państwa.

