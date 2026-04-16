Żołnierz WOT zatrzymany przez ABW. Prokuratura wszczyna śledztwo ws. szpiegostwa

ABW zatrzymała pod zarzutem szpiegostwa żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania. Prokuratura wszczęła śledztwo i złożyła wniosek o areszt tymczasowy. Sąd nie przychylił się do wniosku. Z kolei dowództwo WOT poinformowało o zwolnieniu żołnierza.

ABW zatrzymało żołnierza WOT

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu na podstawie materiałów uzyskanych przez SKW wszczęła śledztwo dotyczące czynu z art. 130 k.k., który dotyczy zarzutów szpiegostwa.

 

"W toku postępowania funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela polskiego" - przekazał rzecznik prasowy prokurator Łukasz Wawrzyniak.

 

Dodał, że złożono wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego. "Sąd wniosku nie uwzględnił, zastosował środki wolnościowe. Decyzja jest nieprawomocna" - wyjaśniono.

 

"Prokuratura zaskarżyła decyzję Sądu Rejonowego w przedmiocie środków zapobiegawczych, składając stosowne zażalenie. Z uwagi na dobro śledztwa na obecnym etapie inne informacje nie mogą zostać udzielone" - poinformowano w komunikacie.

Do sprawy odniosło się Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. "Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała dowódcę 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o zatrzymaniu żołnierza TSW pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 130 kk" - przekazał mjr Rafał Rylich p.o. rzecznika prasowego DWOT.

 

Dodano, że dowódca brygady podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wyżej wymienionego z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

 

"Zatrzymany posiadał podstawowe upoważnienie do informacji niejawnych, które wymagane jest na każdym stanowisku służbowym pełnionym przez żołnierzy TSW" - poinformowano w komunikacie.

 

Jak zauważono, żołnierz ten nie pełnił służby w ramach ochrony granic RP, czy innych operacji związanych z bezpieczeństwem państwa.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
