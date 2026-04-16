Żołnierz postrzelił innego mundurowego. Dramatyczne sceny w Siedlcach

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że w środę na strzelnicy cywilnej w Siedlcach doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Dodano w komunikacie, że w jego wyniku "postrzelony w udo został funkcjonariusz Służby Więziennej". Zaznaczono, że "uszkodzenie ciała nie zagraża jego życiu i zdrowiu".

Wypadek na strzelnicy. Żołnierz postrzelił innego mundurowego

"W związku z faktem, że sprawcą postrzelenia jest żołnierz czynności na miejscu zdarzenia prowadziła Żandarmeria Wojskowa" - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Rzecznik zaznaczył, że o zdarzeniu powiadomiono prokuratora działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

W komunikacie przekazano, że czynności prowadzone są w oparciu o artykuł 157 paragraf 1 Kodeksu karnego. Zapis ten dotyczy spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu, czyli takiego, który trwa dłużej niż siedem dni, ale nie jest ciężkim uszczerbkiem.

Sprawca takiego czynu może podlegać karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

