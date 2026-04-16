Ważą się losy minister klimatu. Seria spotkań w koalicji
O godzinie 17 odbędą się rozmowy klubów koalicyjnych dotyczących przyszłości minister Pauliny Hennig-Kloski. Dyskusja jest konsekwencją wniosku parlamentarzystów opozycji, którzy chcą odwołania szefowej resortu klimatu. Wydarzenie zapowiada się na wyjątkowo burzliwe ze względu na rozłam w ugrupowaniu Szymona Hołowni.
Sytuacja minister Hennig-Kloski jest bezprecedensowa. Po przegranych wyborach na przewodniczącą partii opuściła ona Polskę 2050, tworząc wraz z grupą parlamentarzystów klub Centrum. Ten ruch sprawił, że jej dawni koledzy partyjni nie czują się już zobowiązani do bezwarunkowego popierania jej działań.
Z kuluarów płyną głosy o "żalu" po rozłamie, a niektórzy posłowie Polski 2050, jak Bartosz Romowicz, wprost deklarują chęć zagłosowania za odwołaniem minister.
Odwołanie Hennig-Kloski. Polska 2050 stawia warunki
Polska 2050 kładzie na stole konkretne oczekiwania w zamian za uratowanie Hennig-Kloski przed odwołaniem. Mówi się między innymi o jasnej deklaracji Donalda Tuska, że jest to "minister Koalicji Obywatelskiej", a nie całej koalicji, a także odblokowania dwóch ustaw: "antyPolExitowej" i projektu podwyższającego drugi próg podatkowy.
Sama Paulina Hennig-Kloska nie zamierza bezczynnie czekać na werdykt premiera. Na czwartek, na godzinę 17 zaprosiła przedstawicieli wszystkich klubów koalicyjnych do siedziby resortu. Spotkanie ma służyć przedstawieniu "kompleksowej informacji" o sukcesach ministerstwa i wyjaśnieniu problemów, takich jak odziedziczone po poprzednikach kolejki w wypłatach z NFOŚiGW.
Wotum nieufności wobec minister klimatu. Sejmowy kalendarz
Sejm musi rozpatrzyć wniosek o wotum nieufności najpóźniej na posiedzeniu zaplanowanym na 28-30 kwietnia. Wynik czwartkowej rozmowy w KPRM zadecyduje o tym, czy koalicja przystąpi do tego głosowania jako monolit, czy też będziemy świadkami pierwszego tak poważnego pęknięcia w rządzie Donalda Tuska.
Oprócz kwestii personalnych, czwartkowe spotkanie ma dotyczyć także strategicznych dokumentów: środków z KPO oraz strategii rozwoju Polski do 2035 roku.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej