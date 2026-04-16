O możliwym zawieszeniu broni rozmawiali we wtorek w Waszyngtonie przedstawiciele Izraela i Libanu - poinformował portal Axios. Były to pierwsze bezpośrednie rozmowy między tymi krajami od dziesięcioleci.

Dwaj wysocy rangą libańscy urzędnicy przekazali w środę agencji Reuters, że trwają intensywne działania na rzecz osiągnięcia rozejmu, a Stany Zjednoczone wywierają w tej sprawie presję na Izrael.

"Nie będziemy mieć wyboru". USA dąży do zawieszenia broni w Libanie

Do zawieszenia broni dąży rząd w Bejrucie, który jednak nie sprawuje kontroli nad Hezbollahem i wezwał tę uznawaną za organizację terrorystyczną grupę do złożenia broni. Proirańskie ugrupowanie konsekwentnie odrzuca jednak możliwość rozbrojenia.

W środę izraelski gabinet bezpieczeństwa omawiał kwestię ewentualnego zawieszenia broni w Libanie. Jak podaje Axios, podczas posiedzenia nie podjęto jednak żadnych decyzji.

Z kolei izraelska telewizja Kanał 12 informuje, że Stany Zjednoczone naciskają na Izrael, by zgodził się na tymczasowe, tygodniowe zawieszenie broni w walkach z Hezbollahem.

- W naszej ocenie w ciągu kilku dni nie będziemy mieć wyboru i konieczne będzie pełne zawieszenie broni w Libanie - powiedziało stacji wysokie rangą źródło polityczne.

"Trump by się cieszył". Zaplecze prezydent USA wprost o konflikcie w Libanie

Przedstawiciel władz USA przekazał Axiosowi, że Trump cieszyłby się z zakończenia walk. Portal zaznaczył, że pomogłoby mu to też w zawarciu porozumienia z Iranem. Administracja Donalda Trumpa podkreśliła, że uważa wojnę z Iranem oraz prowadzoną w Libanie ofensywę Izraela przeciwko Hezbollahowi za odrębne konflikty.

- USA nie prosiły Izraela o zawieszenie broni w Libanie i to nie jest częścią rozmów pokojowych z Iranem. Ale prezydent cieszyłby się z zakończenia walk w ramach porozumienia między Izraelem i Libanem - powiedziało źródło.

Izraelska armia rozpoczęła na początku marca operację przeciwko Hezbollahowi, prowadząc naloty na Liban, a także działania lądowe na południu tego państwa. Konflikt wybuchł po tym, gdy wspierany przez Iran Hezbollah zaczął ponownie atakować północ Izraela. Była to z kolei reakcja na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie uderzenia na Iran.

