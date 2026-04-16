Przełomowa decyzja władz Japonii. W tle współpraca z Polską
Japonia przekroczy symboliczną i polityczną barierę, która trwała nienaruszona od zakończenia II wojny światowej. Rząd premier Sanae Takaichi zamierza formalnie złagodzić przepisy dotyczące eksportu sprzętu obronnego. Decyzja ta, napędzana niepewnością co do kierunku polityki zagranicznej Donalda Trumpa, otwiera przed japońskim przemysłem technologicznym drzwi do globalnego wyścigu zbrojeń.
Dla europejskich sojuszników, w tym Polski, japońska oferta to szansa na zmniejszenie strategicznej zależności od Stanów Zjednoczonych. Nieprzewidywalność obecnej administracji w Waszyngtonie, od gróźb wycofania się z NATO po kontrowersyjne plany wobec Grenlandii, zmusiła kraje Zachodu do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw.
Japonia, dysponująca zaawansowaną technologią i ogromnym potencjałem przemysłowym, staje się naturalnym partnerem w budowie nowych, niezależnych łańcuchów dostaw.
Dostawy broni do Polski. Japonia składa ofertę
Pierwsze kontrakty są już na horyzoncie. Japonia planuje przekazać używane fregaty filipińskiej marynarce wojennej, wspierając Manilę w jej narastającym sporze terytorialnym z Chinami na Morzu Południowochińskim. Kolejnym krokiem ma być eksport zaawansowanych systemów obrony przeciwrakietowej.
ZOBACZ: Konflikt w Iranie wpłynie na amerykańskie dostawy? "Istnieje ryzyko"
Równie obiecująco wygląda współpraca z Warszawą. Polska i Japonia planują wzajemne uzupełnianie luk w arsenałach, koncentrując się na: systemach zwalczania dronów, walce elektronicznej i bojowych bezałogowcach.
Niemcy zwiększają produkcję sprzętu wojskowego
Zmiany w Japonii zbiegają się z ogromną ofensywą europejskich koncernów. Niemiecki Rheinmetall, dotychczas kojarzony głównie z czołgami Leopard i ciężką artylerią, ogłosił kontrakt na drony o wartości 300 milionów euro. Firma ta dynamicznie wchodzi w nowe sektory: przemysł kosmiczny oraz budowę okrętów wojennych.
Co więcej, Rheinmetall łączy siły z producentem Ruta, aby stworzyć europejskie odpowiedniki systemów HIMARS oraz nowoczesne pociski manewrujące.
Współpraca ta ma na celu stworzenie niezależnej od USA bazy rakietowej dla wieloprowadnicowych wyrzutni MLRS, co w połączeniu z nowym otwarciem Japonii, rysuje obraz świata, w którym potęga militarna przestaje mieć jeden, amerykański ośrodek decyzyjny.
