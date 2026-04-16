Przełomowa decyzja władz Japonii. W tle współpraca z Polską

Dla europejskich sojuszników, w tym Polski, japońska oferta to szansa na zmniejszenie strategicznej zależności od Stanów Zjednoczonych. Nieprzewidywalność obecnej administracji w Waszyngtonie, od gróźb wycofania się z NATO po kontrowersyjne plany wobec Grenlandii, zmusiła kraje Zachodu do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw.

Japonia, dysponująca zaawansowaną technologią i ogromnym potencjałem przemysłowym, staje się naturalnym partnerem w budowie nowych, niezależnych łańcuchów dostaw.

Dostawy broni do Polski. Japonia składa ofertę

Pierwsze kontrakty są już na horyzoncie. Japonia planuje przekazać używane fregaty filipińskiej marynarce wojennej, wspierając Manilę w jej narastającym sporze terytorialnym z Chinami na Morzu Południowochińskim. Kolejnym krokiem ma być eksport zaawansowanych systemów obrony przeciwrakietowej.

ZOBACZ: Konflikt w Iranie wpłynie na amerykańskie dostawy? "Istnieje ryzyko"

Równie obiecująco wygląda współpraca z Warszawą. Polska i Japonia planują wzajemne uzupełnianie luk w arsenałach, koncentrując się na: systemach zwalczania dronów, walce elektronicznej i bojowych bezałogowcach.

Niemcy zwiększają produkcję sprzętu wojskowego

Zmiany w Japonii zbiegają się z ogromną ofensywą europejskich koncernów. Niemiecki Rheinmetall, dotychczas kojarzony głównie z czołgami Leopard i ciężką artylerią, ogłosił kontrakt na drony o wartości 300 milionów euro. Firma ta dynamicznie wchodzi w nowe sektory: przemysł kosmiczny oraz budowę okrętów wojennych.

Co więcej, Rheinmetall łączy siły z producentem Ruta, aby stworzyć europejskie odpowiedniki systemów HIMARS oraz nowoczesne pociski manewrujące.

Współpraca ta ma na celu stworzenie niezależnej od USA bazy rakietowej dla wieloprowadnicowych wyrzutni MLRS, co w połączeniu z nowym otwarciem Japonii, rysuje obraz świata, w którym potęga militarna przestaje mieć jeden, amerykański ośrodek decyzyjny.

