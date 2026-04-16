Zaginęła w drodze do szkoły. Nowe informacje ws. 11-latki

11-letnia Zuzanna zaginęła w czwartek rano w drodze do szkoły. "Dzisiaj rano koło godziny 7:20 w Knurowie z domu przy ulicy Wilsona wyszła w stronę Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, do szkoły jednak nie dotarła" - przekazali policjanci z Gliwic.

Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania dziewczynki, policja podała w mediach społecznościowych jej rysopis oraz opublikowała zdjęcie 11-latki.

Po kilku godzinach mundurowi poinformowali, że dziewczynka została odnaleziona. "Zuzanna została odnaleziona, cała i zdrowa na terenie Katowic" - czytamy.

