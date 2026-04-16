Polak złapany przez Rosjan w Ukrainie. 47-latek usłyszał długoletni wyrok

To najnowszy wyrok więzienia wydany przez Rosję na cudzoziemca schwytanego na polu bitwy i oskarżonego o bycie "najemnikiem", a nie jeńcem wojennym.

Taki wybieg pozwala Rosji ominąć założenia Konwencji Genewskiej, która jasno precyzuje prawa i obowiązki pojmanych przez stronę przeciwną żołnierzy.

47-letni Polak schwytany przez Rosjan. Dostał 13 lat więzienia

47-letni Krzysztof Flaczek został schwytany przez rosyjskich żołnierzy w listopadzie 2024 roku w okolicach miasta Czasiw Jar - poinformował prokurator generalny Rosji, którego cytuje agencja AFP.

Rosyjska agencja Interfax podała natomiast, że Polak, pochodzący z Mysłowic, został skazany przez Sąd Najwyższy Ługańskiej Republiki Ludowej (separatystycznego parapaństwa, kontrolowanego przez Rosję, utworzonego w 2014 r. na okupowanych terenach ukraińskiego Donbasu, a następnie nielegalnie wcielonego do kraju) i odbędzie wyrok w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

W przekazie rosyjskiej propagandy Polska jest regularnie oskarżana o udział w wojnie, m.in. poprzez wysyłanie najemników do walki po stronie Ukrainy.

Kilka dni temu media natomiast obiegła informacja o śmierci Polaka w okupowanej przez Rosji części Ukrainy. 58-letni Krzysztof Galos został złapany przez Rosjan w okolicy Melitopola i trafił do pobliskiego aresztu, gdzie miano go torturować.

Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna udał się na okupowane terytoria, żeby zobaczyć na własne oczy sprawdzić jak wygląda "specjalna operacja wojskowa". Rosyjscy żołnierze mieli wziąć go za szpiega, brutalnie pobić, a następnie uwięzić.

Wojna w Ukrainie. Obie strony korzystają z usług najemników

Zarówno Ukraina, jak i Rosja rekrutowały zagranicznych bojowników przez cały okres wojny. Rosję oskarżono o zmuszanie i wciąganie setek osób do walki, zwłaszcza z Afryki, Azji i Azji Środkowej.

Korea Północna wysłała również tysiące oficjalnych żołnierzy, aby wesprzeć oblężone wojska Moskwy. Międzynarodowa rekrutacja na Ukrainie koncentruje się na byłych żołnierzach z Zachodu, chętnych do obrony kraju, a także na setkach Kolumbijczyków i Gruzinów, oraz przedstawicieli innych narodowości, którzy chwytają za broń z powodów ideologicznych i finansowych.

Dokładna liczba obcokrajowców walczących po obu stronach nie jest znana.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni