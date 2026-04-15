Jak poinformował gubernator prowincji Kahramanmaraş, Mukerrem Ünlüer, sprawca był uzbrojony w broń należącą do jego ojca, który jest policjantem. Napastnik również zginął. Wśród ofiar śmiertelnych znajduje się nauczyciel.

Motyw ataku nie jest na razie znany.

Strzelanina w szkole w Turcji. Cztery osoby nie żyją, 20 jest rannych

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano liczne siły policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Tureckie media informują, że służby zostały wezwane po tym, jak w szkole usłyszano strzały.

Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują, jak rannych transportowano do karetek przed budynkiem szkoły.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać młodzież, która próbuje wydostać się z budynku przez okna.

April 15, 2026

Według lokalnych mediów, w tym nadawcy NTV, w środowej strzelaninie początkowo informowano o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej i sześciu rannych. Z czasem bilans rannych wzrósł do 20.

To już drugi podobny incydent w regionie w ciągu zaledwie kilku dni. Dzień wcześniej w pobliskiej prowincji Şanlıurfa były uczeń otworzył ogień w liceum, raniąc 16 osób, głównie uczniów.

Media podkreślają także, że strzelaniny w szkołach należą w Turcji do rzadkości.

