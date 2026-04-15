Strzelanina w szkole w Turcji. Cztery osoby nie żyją, 20 jest rannych

Cztery osoby zginęły, a 20 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w szkole w Turcji - poinformował dziennikarzy gubernator regionu. Sprawcą ataku był uczeń szkoły średniej, który otworzył ogień na terenie placówki.

Fragmenty nagrań z miejsca zdarzenia przedstawiające ewakuację i osoby w pobliżu budynku szkoły w Turcji po strzelaninie.
Trwa dochodzenie w sprawie strzelaniny w szkole w Turcji

Jak poinformował gubernator prowincji Kahramanmaraş, Mukerrem Ünlüer, sprawca był uzbrojony w broń należącą do jego ojca, który jest policjantem. Napastnik również zginął. Wśród ofiar śmiertelnych znajduje się nauczyciel.

 

Motyw ataku nie jest na razie znany. 

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano liczne siły policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Tureckie media informują, że służby zostały wezwane po tym, jak w szkole usłyszano strzały.

 

Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują, jak rannych transportowano do karetek przed budynkiem szkoły.

 

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać młodzież, która próbuje wydostać się z budynku przez okna.

 

 

 

 

Według lokalnych mediów, w tym nadawcy NTV, w środowej strzelaninie początkowo informowano o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej i sześciu rannych. Z czasem bilans rannych wzrósł do 20

 

To już drugi podobny incydent w regionie w ciągu zaledwie kilku dni. Dzień wcześniej w pobliskiej prowincji Şanlıurfa były uczeń otworzył ogień w liceum, raniąc 16 osób, głównie uczniów.

 

Media podkreślają także, że strzelaniny w szkołach należą w Turcji do rzadkości.

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
