"Hej, jak dziś cena wiśni i porzeczki?". 1,6 mln zł kary dla pięciu firm

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał w środowym komunikacie, że w zmowie cenowej uczestniczyli właściciele skupów owoców w rejonie powiatu konińskiego: Fructis z Wierzbia (woj. wielkopolskie), Damex z Nowej Wsi (woj. wielkopolskie), Silver-Trans z Sompolna (woj. wielkopolskie), Kam Pol z Białej Rawskiej (woj. łódzkie) i Kalbrok z Sielic (woj. mazowieckie).

Celem zmowy było – jak poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny - ustalenie cen skupu owoców na możliwie niskim poziomie.

Zmowa cenowa przy skupie owoców. UOKiK nałożył karę na pięć firm

Za bezpośrednio odpowiedzialnego za funkcjonowanie zmowy UOKiK uznał prezesa firmy Fructis. Podczas przeszukania w siedzibie spółki zabezpieczone zostały informacje z komunikatorów przedsiębiorców. Zdaniem Urzędu, potwierdzają one, że dochodziło do wymiany informacji dot. stawek za owoce.

UOKiK w komunikacie zacytował przykładowe wiadomości: "Coś musimy wymyślić, bo to chore tak się przebijać (...). Dajcie znać co robimy, ja mogę się ścigać cenowo ale to jest nie zdrowe dla nas wszystkich" oraz "Hej, jak dziś cena wiśni i porzeczki? - Wiśnia 2,30 porzeczka 2,20 ceny netto".

Zmowa miała funkcjonować przez trzy sezony w latach 2022-2024.

Decyzją prezesa UOKiK pięć firm i prezes zarządu Fructis ukaranych zostało na łączną kwotę 1,57 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Maksymalne kary za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynoszą 10 proc. rocznego obrotu dla firmy i 2 mln zł dla menedżerów. Kar za udział w zmowie można uniknąć dzięki współpracy w charakterze "świadka koronnego" z prezesem UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia. Urząd przypomniał również, że prowadzi platformę pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów.

