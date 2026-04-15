Był jak potwór z Loch Ness. Wędkarze w Niemczech wyłowili rybę legendę
Przez lata uważano tę rybę za legendę. Okazało się jednak, że ogromny sum istnieje. Wyłowiono go z miejskiego stawu w jednym z niemieckich miast w Hesji. Miał ponad dwa i pół metra długości i ważył około 100 kilogramów. Według szacunków monstrualny sum mógł mieć od 40 do 45 lat.
Wędkarze znaleźli ogromnego suma w stawie miejskim w Dreieich-Sprendlingen (niedaleko Frankfurtu nad Menem) w marcu. Martwa ryba unosiła się na powierzchni wody - przekazał niemiecki dziennik "Bild".
Prezes lokalnego klubu wędkarskiego ASV Sprendlingen Klaus Schmidt nie mógł uwierzyć, w to co zobaczył. - Ta ryba była żywą legendą - powiedział. - Byłem przy tym i nie mogłem uwierzyć, że był aż tak ogromny - zaznaczył.
Jak dodał, rybę wyciągały z wody trzy osoby.
Opowieści o sumie ze Sprendlingen krążyły w społeczności od lat. Jak przekazano, w latach 80. do stawu wpuszczono dwa młode sumy. Zrobiła to trójka wędkarzy, która postanowiła, że zakupi ryby w supermarkecie, aby wypuścić na wolność.
Niemcy. Sum żył w tym stawie przez dziesięciolecia. Wyłowiono rybę legendę
Jeden z dwóch sumów został złowiony przez wędkarza pod koniec lat 90, tego drugiego nie udało się złapać.
W 2006 roku zbiornik został całkowicie opróżniony i profesjonalnie odłowiony. Suma nie udało się zlokalizować. W końcu prawie nikt już nie wierzył w jego istnienie.
ZOBACZ: Spotkanie z "rybą zagłady" u wybrzeży Meksyku. Turysta nagrał niezwykłe wideo
Wędkarze jednak zauważyli, że wiele z regularnie przez nich wypuszczanych gatunków ryb znika. Zagadka rozwiązała się wraz z odnalezieniem ogromnego suma. Wędkarze uznali, że mniejsze zwierzęta musiały być pokarmem dla giganta.
Według szacunków ryba mogła mieć od 40 do 45 lat, mierzyła dwa metry sześćdziesiąt centymetrów i ważyła około 100 kilogramów. Współprzewodniczący zrzeszenia wędkarzy Marco Wunsch stwierdził, że ryba żyła tak długo, ponieważ miała idealne warunki.
Aby przetransportować okaz, wędkarze potrzebowali aż dwóch taczek. Rybie zwłoki trafiły do utylizacji, gdyż wydzielały już nieprzyjemny zapach.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej