Wędkarze znaleźli ogromnego suma w stawie miejskim w Dreieich-Sprendlingen (niedaleko Frankfurtu nad Menem) w marcu. Martwa ryba unosiła się na powierzchni wody - przekazał niemiecki dziennik "Bild".

Prezes lokalnego klubu wędkarskiego ASV Sprendlingen Klaus Schmidt nie mógł uwierzyć, w to co zobaczył. - Ta ryba była żywą legendą - powiedział. - Byłem przy tym i nie mogłem uwierzyć, że był aż tak ogromny - zaznaczył.

Jak dodał, rybę wyciągały z wody trzy osoby.

Jahrzehntelang galt er als Mythos – nun wurde ein riesiger Wels tot aus dem Stadtweiher in Dreieich-Sprendlichen gefischt. Das Tier maß stolze 2,60 Meter und wog rund 100 Kilogramm. https://t.co/cQjqzAoFSD — Frankfurter Allgemeine (@faznet) April 14, 2026

Opowieści o sumie ze Sprendlingen krążyły w społeczności od lat. Jak przekazano, w latach 80. do stawu wpuszczono dwa młode sumy. Zrobiła to trójka wędkarzy, która postanowiła, że zakupi ryby w supermarkecie, aby wypuścić na wolność.

Niemcy. Sum żył w tym stawie przez dziesięciolecia. Wyłowiono rybę legendę

Jeden z dwóch sumów został złowiony przez wędkarza pod koniec lat 90, tego drugiego nie udało się złapać.

W 2006 roku zbiornik został całkowicie opróżniony i profesjonalnie odłowiony. Suma nie udało się zlokalizować. W końcu prawie nikt już nie wierzył w jego istnienie.

Wędkarze jednak zauważyli, że wiele z regularnie przez nich wypuszczanych gatunków ryb znika. Zagadka rozwiązała się wraz z odnalezieniem ogromnego suma. Wędkarze uznali, że mniejsze zwierzęta musiały być pokarmem dla giganta.

Według szacunków ryba mogła mieć od 40 do 45 lat, mierzyła dwa metry sześćdziesiąt centymetrów i ważyła około 100 kilogramów. Współprzewodniczący zrzeszenia wędkarzy Marco Wunsch stwierdził, że ryba żyła tak długo, ponieważ miała idealne warunki.

Aby przetransportować okaz, wędkarze potrzebowali aż dwóch taczek. Rybie zwłoki trafiły do utylizacji, gdyż wydzielały już nieprzyjemny zapach.

