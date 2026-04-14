Zgodnie z zapowiedziami przyszłego premiera "zatrzymanie propagandy finansowanej przez państwo" poprzez zawieszenie nadawania wiadomości z "przejętych przez państwo" stacji telewizyjnych i radiowych do czasu, aż nowa rada nadzorcza będzie w stanie zapewnić obiektywne relacje będzie jednym z pierwszych kroków nowego rządu - powiadomił brytyjski dziennik "Guardian".

TISZA zdobyła w niedzielnych wyborach większość konstytucyjną. Magyar zapewnił, że odbuduje demokrację i wykorzeni korupcję.

Przed wyborami Międzynarodowy Instytut Prasy (International Press Institute - IPI) podkreślił w raporcie, że węgierski system regulacji mediów jest najbardziej upolityczniony w Unii Europejskiej. Szacuje się, że po 16 latach rządów Viktora Orbana władze bezpośrednio lub pośrednio kontrolują 80 proc. rynku mediów.

Apel o zawieszenie Urzędu Ochrony Suwerenności

Międzynarodowa organizacja Human Rights Watch (HRW) oświadczyła w poniedziałek, że nowy rząd Węgier powinien natychmiast zawiesić działalność Urzędu Ochrony Suwerenności i uchylić ustawę go powołującą.

Urząd, powołany w 2023 roku, ma szerokie uprawnienia do prowadzenia śledztw wobec m.in. dziennikarzy. Biuro "wielokrotnie nękało organizacje społeczeństwa obywatelskiego i media krytykujące rząd, w tym organizację antykorupcyjną Transparency International" - podkreśliła HRW.

WIDEO: "Nowy element" wpłynął na frekwencję. Ekspert o wyborach na Węgrzech

grz/ / polsatnews.pl / PAP