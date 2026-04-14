Wybuch w dzielnicy mieszkalnej w okolicy Kijowa. Służby zatrzymały podejrzanych

W Browarach, w obwodzie kijowskim, doszło do zamachu terrorystycznego. W wybuchu poszkodowana została jedna osoba. Podejrzani o popełnienie przestępstwa zostali zatrzymani - przekazała policja obwodu kijowskiego. To nie jedyny taki incydent w okolicach ukraińskiej stolicy.

Tło zdjęcia przedstawia mapę z zaznaczonym miejscem wybuchu w Browarach, na wschód od Kijowa. Na pierwszym planie widoczny jest fragment policyjnego furgonetki z napisem "ПОЛІЦІЯ" po ukraińsku.
Kijowska policja/TSN
W obwodzie kijowskim, w miejscowości Browary (na wschód od Kijowa), we wtorek rano doszło do zamachu terrorystycznego - przekazał portal TSN, powołując się na ukraińską policję.

 

"Wybuch miał miejsce w dzielnicy mieszkaniowej Browarów. Nie ma ofiar śmiertelnych" - przekazały służby w komunikacie.

 

Jak dodano, w sprawie zatrzymano dwie osoby podejrzane o popełnienie tego przestępstwa. Policja obwodu kijowskiego przekazała, że w sprawie trwa śledztwo. Portal Suspilne poinformował, że nie wykluczono dalszych zatrzymań w związku z wybuchem.

To nie jedyny taki przypadek, do którego doszło w obwodzie kijowskim. 23 marca w Buczy doszło do serii wybuchów, w pobliżu wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Incydent zakwalifikowano jako zamach terrorystyczny. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy.

 

Policja zatrzymała podejrzanego o wybuchy mężczyznę. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Buczy. Twierdził, że działał na polecenie nieznanych osób, które go szantażowały.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 