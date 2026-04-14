Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy zaznaczyło, że ofiary śmiertelne i ranni to osoby cywilne, które podczas ataku poruszały się własnymi samochodami. Dodano, że uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej oraz pojazdy mieszkańców miasta.

"Wszystkie służby działają na miejscu, dokładna liczba poszkodowanych jest obecnie ustalana. To kolejna zbrodnia wojenna Rosji popełniona na ludności cywilnej" - podano w komunikacie władz.

Ukraina - Rosja. Atak na Dniepr. Są ofiary i wielu rannych

Według najnowszych informacji przekazanych przez Ołeksandra Hanżę, w ataku śmierć poniosło pięć osób, 27 zostało rannych. Większość z nich przebywa w szpitalach, 12 jest w stanie krytycznym. "Poszkodowani odnieśli rany jamy brzusznej, klatki piersiowej i kończyn" - czytamy.

Ostrzelane zostały także inne regiony w obwodzie. Rosjanie około 30 razy uderzali przy użyciu rakiet, dronów i artylerii.

Władze lokalne ogłosiły żałobę

W związku z tragicznym bilansem lokalne władze ogłosiły, że 15 kwietnia będzie w Dnieprze dniem żałoby. "W środę flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu na budynkach rady miejskiej i przedsiębiorstw komunalnych. Przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom wszystkich form własności zaleca się wywieszenie flag państwowych z czarnymi wstążkami na znak żałoby" - podała Ukraińska Prawda.

Dniepr pełni rolę strategicznego zaplecza logistyczno-medycznego i przemysłowego. Jest kluczowym węzłem, którego ewentualna utrata w wojnie z Rosją mogłaby poważnie osłabić zdolności obronne Ukrainy. Miasto jest nieustannie celem ataków rosyjskich sił, które okupują część obwodu dniepropietrowskiego.

